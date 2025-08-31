Жареные кабачки в соевом соусе как грибы! Украсят любой обед или ужин

Жареные кабачки в соевом соусе как грибы! Украсят любой обед или ужин

Жареные кабачки в соевом соусе как грибы! Украсят любой обед или ужин! Этот незамысловатый рецепт превращает привычные кабачки в изысканное и сытное блюдо с глубоким вкусом грибов и яркими восточными нотками. Всего несколько простых шагов — и скромный овощ становится ароматным горячим блюдом, которое идеально дополнит любой обед или ужин.

Ингредиенты

Кабачок крупный — 1 шт.

Мука — 1 ст. л.

Паприка молотая — 1 ч. л.

Соевый соус — 1 ст. л.

Горчица — 1 ч. л.

Чеснок — 2 зубчика

Укроп свежий — небольшой пучок

Специи для шашлыка, соль — по вкусу

Масло растительное для жарки

Приготовление

Кабачок нарезают сначала вдоль на длинные полоски, а потом поперек на соломку средней толщины. Подготовленные кабачки перекладывают в миску, добавляют к ним паприку и муку, а затем тщательно перемешивают, чтобы каждый кусочек был равномерно покрыт сухой смесью. На разогретой сковороде с растительным маслом обжаривают кабачки на среднем огне до румяной и хрустящей золотистой корочки, периодически помешивая. Для соуса в отдельной пиале смешивают соевый соус, горчицу, чеснок, пропущенный через пресс, мелко нарезанный укроп, соль и любимые специи. Готовую заправку выливают к обжаренным кабачкам прямо на сковороде, быстро и аккуратно все перемешивают и прогревают вместе в течение одной-двух минут, чтобы соус равномерно распределился.

Ранее мы готовили кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингредиентов.