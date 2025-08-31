Шах-плов в лаваше в духовке! Кулинарный шедевр восточной кухни

Шах-плов — это не просто плов, а настоящая кулинарная корона восточной кухни. Рассыпчатый рис, нежное мясо и сладкие сухофрукты запекаются в хрустящем лаваше. Этот великолепный пирог покоряет с первого кусочка богатством вкусов и волшебным ароматом пряностей. Идеальное блюдо для праздничного стола, которое гарантированно вызовет восторг у всех гостей.

Ингредиенты

Рис басмати — 1,5 ст.

Масло сливочное — 180 г

Филе куриного бедра — 600 г

Лук репчатый — 2 шт.

Морковь — 2 шт.

Курага — 60 г

Изюм — 40 г

Чеснок — 5 зубчиков

Лаваш армянский — 2 листа

Куркума — 1/2 ч. л.

Зира — 1/2 ч. л.

Соль, перец черный молотый — по вкусу

Приготовление

Рис басмати тщательно промывают до прозрачной воды, заливают холодной водой и оставляют на 30 минут для набухания. Отваривают до полуготовности. Куриное филе нарезают средними кубиками, лук и морковь шинкуют соломкой, курагу режут полосками, а изюм промывают. В глубокой сковороде растапливают половину сливочного масла, обжаривают лук до прозрачности, добавляют морковь и пассеруют до мягкости, затем добавляют курицу, зиру, куркуму, соль и перец, обжаривают до золотистого цвета. Откинутый на дуршлаг рис смешивают с обжаренной мясо-овощной смесью, курагой, изюмом и целыми зубчиками чеснока. Форму для запекания смазывают оставшимся маслом, выстилают лавашом так, чтобы его края свисали наружу. Выкладывают начинку, разравнивают, накрывают вторым листом лаваша и аккуратно заворачивают свисающие края. Поверхность смазывают растопленным маслом и отправляют форму в разогретую до 170–180 °C духовку на 1 час до румяной хрустящей корочки. Готовому шах-плову дают настояться 10–15 минут, затем аккуратно переворачивают на большое блюдо так, чтобы хрустящий лаваш оказался сверху, и подают к столу.

