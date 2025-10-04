Салат с ветчиной и зелёным яблоком: яркий дуэт сладости и пикантности

Салат с ветчиной и зелёным яблоком: яркий дуэт сладости и пикантности. Сочный салат, где нежность ветчины гармонично сочетается с кислинкой яблока и хрустом свежих овощей. Идеальный баланс вкусов для сытного перекуса или лёгкого ужина.

Ингредиенты

Ветчина — 300 г

Яблоко зелёное — 1 шт.

Огурец свежий — 1 шт.

Огурец маринованный — 1 шт.

Морковь отварная — 1 шт.

Горошек консервированный — 200 г

Майонез — 3 ст. л.

Укроп свежий — 1/2 пучка

Соль — по вкусу

Перец чёрный — по вкусу

Сок лимонный — 1 ч. л.

Приготовление

Ветчину нарежьте кубиками. Яблоко и огурцы нарежьте мелкими кубиками, сбрызните лимонным соком. Морковь нарежьте крупными кубиками. Горошек откиньте на дуршлаг. Соедините все ингредиенты, добавьте рубленый укроп Заправьте майонезом, посолите и поперчите. Аккуратно перемешайте. Подавайте сразу после приготовления.

Совет: для пикантности добавьте 1 ч. л. дижонской горчицы в заправку.

