04 октября 2025 в 16:00

Салат с ветчиной и зелёным яблоком: яркий дуэт сладости и пикантности

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат с ветчиной и зелёным яблоком: яркий дуэт сладости и пикантности. Сочный салат, где нежность ветчины гармонично сочетается с кислинкой яблока и хрустом свежих овощей. Идеальный баланс вкусов для сытного перекуса или лёгкого ужина.

Ингредиенты

  • Ветчина — 300 г
  • Яблоко зелёное — 1 шт.
  • Огурец свежий — 1 шт.
  • Огурец маринованный — 1 шт.
  • Морковь отварная — 1 шт.
  • Горошек консервированный — 200 г
  • Майонез — 3 ст. л.
  • Укроп свежий — 1/2 пучка
  • Соль — по вкусу
  • Перец чёрный — по вкусу
  • Сок лимонный — 1 ч. л.

Приготовление

  1. Ветчину нарежьте кубиками. Яблоко и огурцы нарежьте мелкими кубиками, сбрызните лимонным соком. Морковь нарежьте крупными кубиками. Горошек откиньте на дуршлаг. Соедините все ингредиенты, добавьте рубленый укроп
  2. Заправьте майонезом, посолите и поперчите. Аккуратно перемешайте. Подавайте сразу после приготовления.

Совет: для пикантности добавьте 1 ч. л. дижонской горчицы в заправку.

Ранее мы готовили салат с крабовыми палочками и яичными блинчиками. Простой рецепт обалденной закуски.

салат
ветчина
морковь
огурцы
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
