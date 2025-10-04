Салат с ветчиной и зелёным яблоком: яркий дуэт сладости и пикантности. Сочный салат, где нежность ветчины гармонично сочетается с кислинкой яблока и хрустом свежих овощей. Идеальный баланс вкусов для сытного перекуса или лёгкого ужина.
Ингредиенты
- Ветчина — 300 г
- Яблоко зелёное — 1 шт.
- Огурец свежий — 1 шт.
- Огурец маринованный — 1 шт.
- Морковь отварная — 1 шт.
- Горошек консервированный — 200 г
- Майонез — 3 ст. л.
- Укроп свежий — 1/2 пучка
- Соль — по вкусу
- Перец чёрный — по вкусу
- Сок лимонный — 1 ч. л.
Приготовление
- Ветчину нарежьте кубиками. Яблоко и огурцы нарежьте мелкими кубиками, сбрызните лимонным соком. Морковь нарежьте крупными кубиками. Горошек откиньте на дуршлаг. Соедините все ингредиенты, добавьте рубленый укроп
- Заправьте майонезом, посолите и поперчите. Аккуратно перемешайте. Подавайте сразу после приготовления.
Совет: для пикантности добавьте 1 ч. л. дижонской горчицы в заправку.
