04 октября 2025 в 15:30

Пирог с колбасой на кефире: вкусная выпечка для домашнего чаепития

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пирог с колбасой на кефире: вкусная выпечка для домашнего чаепития. Невероятно простой в приготовлении и такой вкусный пирог, который выручит в любой ситуации! Нежное кефирное тесто и ароматная начинка из колбасы и сыра — идеальное сочетание для сытного перекуса.

Ингредиенты

  • Кефир — 250 мл
  • Мука пшеничная — 200 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Колбаса варёная — 200 г
  • Сыр сулугуни — 150 г
  • Майонез — 1 ст. л.
  • Разрыхлитель — 1,5 ч. л.
  • Соль — 1/2 ч. л.
  • Укроп — 1/2 пучка
  • Кунжут — для посыпки

Приготовление

  1. Взбейте яйца с солью, добавьте кефир и майонез. Всыпьте муку с разрыхлителем, перемешайте до гладкости. Колбасу и сыр нарежьте мелкими кубиками, укроп измельчите. Аккуратно вмешайте начинку в тесто.
  2. Перелейте массу в смазанную форму, посыпьте кунжутом. Выпекайте при 180°C 35-40 минут до золотистой корочки. Дайте немного остыть перед нарезкой.

Совет: для пикантности добавьте в тесто 1/2 ч. л. паприки и молотый чёрный перец.

Ранее мы готовили обалденный творожный пирог с грушей и сыром. Хоть к шампанскому, хоть к чаю!

