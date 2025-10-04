Пирог с колбасой на кефире: вкусная выпечка для домашнего чаепития. Невероятно простой в приготовлении и такой вкусный пирог, который выручит в любой ситуации! Нежное кефирное тесто и ароматная начинка из колбасы и сыра — идеальное сочетание для сытного перекуса.
Ингредиенты
- Кефир — 250 мл
- Мука пшеничная — 200 г
- Яйца — 2 шт.
- Колбаса варёная — 200 г
- Сыр сулугуни — 150 г
- Майонез — 1 ст. л.
- Разрыхлитель — 1,5 ч. л.
- Соль — 1/2 ч. л.
- Укроп — 1/2 пучка
- Кунжут — для посыпки
Приготовление
- Взбейте яйца с солью, добавьте кефир и майонез. Всыпьте муку с разрыхлителем, перемешайте до гладкости. Колбасу и сыр нарежьте мелкими кубиками, укроп измельчите. Аккуратно вмешайте начинку в тесто.
- Перелейте массу в смазанную форму, посыпьте кунжутом. Выпекайте при 180°C 35-40 минут до золотистой корочки. Дайте немного остыть перед нарезкой.
Совет: для пикантности добавьте в тесто 1/2 ч. л. паприки и молотый чёрный перец.
