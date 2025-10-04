Пирог с колбасой на кефире: вкусная выпечка для домашнего чаепития

Пирог с колбасой на кефире: вкусная выпечка для домашнего чаепития. Невероятно простой в приготовлении и такой вкусный пирог, который выручит в любой ситуации! Нежное кефирное тесто и ароматная начинка из колбасы и сыра — идеальное сочетание для сытного перекуса.

Ингредиенты

Кефир — 250 мл

Мука пшеничная — 200 г

Яйца — 2 шт.

Колбаса варёная — 200 г

Сыр сулугуни — 150 г

Майонез — 1 ст. л.

Разрыхлитель — 1,5 ч. л.

Соль — 1/2 ч. л.

Укроп — 1/2 пучка

Кунжут — для посыпки

Приготовление

Взбейте яйца с солью, добавьте кефир и майонез. Всыпьте муку с разрыхлителем, перемешайте до гладкости. Колбасу и сыр нарежьте мелкими кубиками, укроп измельчите. Аккуратно вмешайте начинку в тесто. Перелейте массу в смазанную форму, посыпьте кунжутом. Выпекайте при 180°C 35-40 минут до золотистой корочки. Дайте немного остыть перед нарезкой.

Совет: для пикантности добавьте в тесто 1/2 ч. л. паприки и молотый чёрный перец.

