Рулетики из баклажанов с фаршем и сыром: вкусное блюдо в духовке! Нежные баклажаны, сочный фарш и ароматный кунжут создают гармоничный вкусовой ансамбль. Отличный способ подать овощи так, чтобы их полюбили даже самые привередливые гурманы.
Ингредиенты
- Баклажаны — 2 шт.
- Фарш мясной — 500 г
- Лук репчатый — 2 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Сыр твердый — 50 г
- Яйцо — 1 шт.
- Хлеб белый — 1 ломтик
- Молоко — 3 ст. л.
- Масло растительное — 4 ст. л.
- Кунжут — 1 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
- Зелень — для подачи
Приготовление
- Баклажаны нарежьте вдоль тонкими пластинами, посолите и оставьте на 15 минут, затем промойте и обсушите. Обжарьте пластины с двух сторон до мягкости. Для начинки размочите хлеб в молоке, смешайте с фаршем, яйцом, половиной мелко нарезанного лука, солью и перцем.
- Обжарьте оставшийся лук и натертую морковь, соедините с фаршем. На каждую баклажанную пластину выложите начинку, сверните рулетиком. Выложите в форму, посыпьте смесью тертого сыра и кунжута, запекайте 20–25 минут при 180 °C. Приятного аппетита!
