Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 12:30

Рулетики из баклажанов с фаршем и сыром: вкусное блюдо в духовке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рулетики из баклажанов с фаршем и сыром: вкусное блюдо в духовке! Нежные баклажаны, сочный фарш и ароматный кунжут создают гармоничный вкусовой ансамбль. Отличный способ подать овощи так, чтобы их полюбили даже самые привередливые гурманы.

Ингредиенты

  • Баклажаны — 2 шт.
  • Фарш мясной — 500 г
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Сыр твердый — 50 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Хлеб белый — 1 ломтик
  • Молоко — 3 ст. л.
  • Масло растительное — 4 ст. л.
  • Кунжут — 1 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу
  • Зелень — для подачи

Приготовление

  1. Баклажаны нарежьте вдоль тонкими пластинами, посолите и оставьте на 15 минут, затем промойте и обсушите. Обжарьте пластины с двух сторон до мягкости. Для начинки размочите хлеб в молоке, смешайте с фаршем, яйцом, половиной мелко нарезанного лука, солью и перцем.
  2. Обжарьте оставшийся лук и натертую морковь, соедините с фаршем. На каждую баклажанную пластину выложите начинку, сверните рулетиком. Выложите в форму, посыпьте смесью тертого сыра и кунжута, запекайте 20–25 минут при 180 °C. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили рулетики из баклажанов с крабовыми палочками. Эта простая закуска понравится всем.

баклажаны
лук
морковь
фарш
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Число пользователей MAX превысило 40 млн человек
Дом русского бильярда открылся в Москве
Школьница выстрелила в глаз сверстнице
Приговоренный к смерти преступник вышел из тюрьмы
Минпромторг может расширить список автомобилей для такси
Автоугонщик сбежал от медведя прямо к полиции
Полицейский застрелил опасного хищника на территории детского сада
Депутат призвал обязать звезд эстрады посещать психотерапевтов
Стало известно, кого избрали на пост председателя ЛДПР
Каймак — что это такое, с чем его едят? Все секреты балканского деликатеса!
Глава популярной соцсети попытался развенчать миф о прослушке пользователей
СК возбудил уголовное дело после столкновения самолетов в Шереметьево
Стало известно, что могло произойти с предсмертной запиской Наговициной
Стало известно о продвижении ВС России в Харьковской области
Отношения с Пугачевой, слова о родине, цена возвращения: как живет Леонтьев
Россия и Украина провели обмен военнопленными
В МИД отреагировали на критику двугосударственного подхода по Палестине
В Госдуме поставили Гончаренко на место за «дешевые» угрозы в адрес россиян
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с двумя странными сообщениями
В МИД России раскрыли, что стало плевком в адрес ООН
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.