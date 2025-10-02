Рулетики из баклажанов с фаршем и сыром: вкусное блюдо в духовке

Рулетики из баклажанов с фаршем и сыром: вкусное блюдо в духовке

Рулетики из баклажанов с фаршем и сыром: вкусное блюдо в духовке! Нежные баклажаны, сочный фарш и ароматный кунжут создают гармоничный вкусовой ансамбль. Отличный способ подать овощи так, чтобы их полюбили даже самые привередливые гурманы.

Ингредиенты

Баклажаны — 2 шт.

Фарш мясной — 500 г

Лук репчатый — 2 шт.

Морковь — 1 шт.

Сыр твердый — 50 г

Яйцо — 1 шт.

Хлеб белый — 1 ломтик

Молоко — 3 ст. л.

Масло растительное — 4 ст. л.

Кунжут — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Зелень — для подачи

Приготовление

Баклажаны нарежьте вдоль тонкими пластинами, посолите и оставьте на 15 минут, затем промойте и обсушите. Обжарьте пластины с двух сторон до мягкости. Для начинки размочите хлеб в молоке, смешайте с фаршем, яйцом, половиной мелко нарезанного лука, солью и перцем. Обжарьте оставшийся лук и натертую морковь, соедините с фаршем. На каждую баклажанную пластину выложите начинку, сверните рулетиком. Выложите в форму, посыпьте смесью тертого сыра и кунжута, запекайте 20–25 минут при 180 °C. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили рулетики из баклажанов с крабовыми палочками. Эта простая закуска понравится всем.