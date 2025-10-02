Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 15:52

В МВД раскрыли обстоятельства стрельбы рядом со школой в Дагестане

МВД: стрельба в Дагестане не связана со школой

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Стрельба, произошедшая возле школы в Дагестане, не имела к учебному заведению отношения, сообщила в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы МВД по региону Гаяна Гариева. По ее словам, инцидент случился у дома одного из участников конфликта.

Конфликт произошел не на территории школы, а у дома одного из участников инцидента. Дело в том, что дома находятся в непосредственном приближении к учебному заведению. Но сами события ни к школе, ни к ученикам отношения не имеют. Учителя и учащиеся школы не пострадали!написала Гариева.

Ранее сообщалось, что в селе Унцукуль произошла стрельба. Причины инцидента пока неизвестны. Местный житель в разговоре с NEWS.ru уточнил, что стрельба произошла не в самом учебном заведении, а перед зданием школы. Позже стало известно, что двое из трех пострадавших находятся в тяжелом состоянии, но угрозы их жизни нет.

До этого СМИ сообщили, что дагестанские школьники устроили массовую потасовку возле лицея в Махачкале. Некоторые участники побоища занимались в одной секции по вольной борьбе. Всех причастных к конфликту доставили в РОВД.

стрельба
Дагестан
школы
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Своих же под убой»: бригады ВСУ сдают войскам РФ координаты друг друга
«Воз и ныне там»: Песков рассказал о сложностях переговоров с Украиной
Путин усомнился в наличии того, кто может управлять миром
Путин одной русской пословицей дал отпор западной гегемонии
Звезда «Бригады» назвала главную формулу счастья
Зумерам дали совет, как не потерять деньги при инвестировании
«Стал чаще выпивать»: комик Позов об алкоголизме
Путин напомнил о двух попытках России вступить в НАТО
Как встать на биржу труда в Санкт-Петербурге: инструкция-2025
«Ставки чрезвычайно высоки»: Путин высказался о ситуации в мире
Итальянское блаженство: что такое граппа и как ее правильно пить
В Госдуме спрогнозировали рост вражды и конфликтов внутри ВСУ
У берегов Флориды обнаружен клад стоимостью $1 млн
В районе ТЦ «Жар-птица» в Нижнем Новгороде произошел пожар
Успенская рассказала, как скрывается от фанатов на улицах
Названы страны, у которых Россия может закупать топливо
Ждал внимания Спилберга: убийца 37 девочек и девушек упивался «величием»
Накопительная часть пенсии: сколько выплатят в 2026 году, как получить
Появилось видео с места аварии в Москве, где задавили троих пешеходов
Песков раскрыл, как Россия отреагирует на введение новых санкций ЕС
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.