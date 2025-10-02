В МВД раскрыли обстоятельства стрельбы рядом со школой в Дагестане МВД: стрельба в Дагестане не связана со школой

Стрельба, произошедшая возле школы в Дагестане, не имела к учебному заведению отношения, сообщила в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы МВД по региону Гаяна Гариева. По ее словам, инцидент случился у дома одного из участников конфликта.

Конфликт произошел не на территории школы, а у дома одного из участников инцидента. Дело в том, что дома находятся в непосредственном приближении к учебному заведению. Но сами события ни к школе, ни к ученикам отношения не имеют. Учителя и учащиеся школы не пострадали! — написала Гариева.

Ранее сообщалось, что в селе Унцукуль произошла стрельба. Причины инцидента пока неизвестны. Местный житель в разговоре с NEWS.ru уточнил, что стрельба произошла не в самом учебном заведении, а перед зданием школы. Позже стало известно, что двое из трех пострадавших находятся в тяжелом состоянии, но угрозы их жизни нет.

