Печеные овощи в маринаде с яблочным уксусом: самая вкусная закуска. Сочные, яркие и пропитанные специями овощи — это идеальный гарнир или лёгкое самостоятельное блюдо. Благодаря маринаду они получаются особенно нежными и аппетитными.
Ингредиенты
- Болгарский перец — 1 шт.
- Кабачок — 1 шт.
- Баклажан — 1 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Чеснок — 3 зубчика
- Уксус 9% — 1 ст. л.
- Соевый соус — 2 ст. л.
- Растительное масло — 4 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление:
- Чеснок очистите и выдавите через пресс в миску. Добавьте растительное масло, уксус и соевый соус, хорошо перемешайте. Подготовленные овощи вымойте, очистите и нарежьте крупными кусочками. Затем застелите противень пергаментом, выложите овощи и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 20–30 минут.
- Переложите в миску, залейте маринадом и тщательно перемешайте руками. Накройте крышкой или пищевой плёнкой и оставьте мариноваться на 1 час. Готовые овощи переложите на блюдо и подавайте с хлебом и творожным сыром.
