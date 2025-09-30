Печеные овощи в маринаде с яблочным уксусом: самая вкусная закуска

Печеные овощи в маринаде с яблочным уксусом: самая вкусная закуска

Печеные овощи в маринаде с яблочным уксусом: самая вкусная закуска. Сочные, яркие и пропитанные специями овощи — это идеальный гарнир или лёгкое самостоятельное блюдо. Благодаря маринаду они получаются особенно нежными и аппетитными.

Ингредиенты

Болгарский перец — 1 шт.

Кабачок — 1 шт.

Баклажан — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Уксус 9% — 1 ст. л.

Соевый соус — 2 ст. л.

Растительное масло — 4 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Приготовление:

Чеснок очистите и выдавите через пресс в миску. Добавьте растительное масло, уксус и соевый соус, хорошо перемешайте. Подготовленные овощи вымойте, очистите и нарежьте крупными кусочками. Затем застелите противень пергаментом, выложите овощи и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 20–30 минут. Переложите в миску, залейте маринадом и тщательно перемешайте руками. Накройте крышкой или пищевой плёнкой и оставьте мариноваться на 1 час. Готовые овощи переложите на блюдо и подавайте с хлебом и творожным сыром.

Ранее мы готовили сосиску-бургер в слоеном тесте. Обалденная закуска с луком и маринованными огурчиками.