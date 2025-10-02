Историк ответил на слова Трампа о достижениях американского флота Историк Леонов: Россия создает больше подводных лодок, чем США

Россия создает больше современных подводных лодок, чем США, заявил Readovka.news военный историк Павел Леонов, комментируя слова главы Белого дома Дональда Трампа о превосходстве американского флота. Эксперт подчеркнул, что США на данном этапе не разрабатывают принципиально новых проектов, а Россия в это время внедряет новые технологии при строительстве подводных лодок.

Он обратил внимание, что судостроительная промышленность США столкнулась с серьезными вызовами. По словам историка, проблемы наблюдаются как в ремонте, так и в строительстве новых кораблей. Так, поделился Леонов, серийное производство подводных лодок типа Virginia и ракетоносцев Columbia идет с задержкой.

При этом историк призвал продолжать строить в России новые корабли и развивать авиацию, чтобы не уступать США. Он добавил, что важно обеспечить контроль над районами развертывания российских сил сдерживания.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал «лютым голливудским триллером категории В» заявление Трампа о направленных к берегам России ядерных подводных лодках. Он насмешливо сравнил их с оружием возмездия за посты неприятеля на сетевых платформах.