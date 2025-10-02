Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 15:50

Историк ответил на слова Трампа о достижениях американского флота

Историк Леонов: Россия создает больше подводных лодок, чем США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Россия создает больше современных подводных лодок, чем США, заявил Readovka.news военный историк Павел Леонов, комментируя слова главы Белого дома Дональда Трампа о превосходстве американского флота. Эксперт подчеркнул, что США на данном этапе не разрабатывают принципиально новых проектов, а Россия в это время внедряет новые технологии при строительстве подводных лодок.

Он обратил внимание, что судостроительная промышленность США столкнулась с серьезными вызовами. По словам историка, проблемы наблюдаются как в ремонте, так и в строительстве новых кораблей. Так, поделился Леонов, серийное производство подводных лодок типа Virginia и ракетоносцев Columbia идет с задержкой.

При этом историк призвал продолжать строить в России новые корабли и развивать авиацию, чтобы не уступать США. Он добавил, что важно обеспечить контроль над районами развертывания российских сил сдерживания.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал «лютым голливудским триллером категории В» заявление Трампа о направленных к берегам России ядерных подводных лодках. Он насмешливо сравнил их с оружием возмездия за посты неприятеля на сетевых платформах.

США
Россия
корабли
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин предупредил Европу о риске «заражения» радикализмом из США
Путин уверен в скором возрождении забытого искусства
Путин назвал чушью одну излюбленную мантру Запада
Умер звезда комедийного сериала «Дуракам везет»
Папа или полицейский: мужчине не дали похитить девочку у магазина
Путин восхитился устойчивостью России перед санкциями
Путин раскрыл, чем Запад вызывает перенапряжение в мире
«Своих же под убой»: бригады ВСУ сдают войскам РФ координаты друг друга
«Воз и ныне там»: Песков рассказал о сложностях переговоров с Украиной
Путин усомнился в наличии того, кто может управлять миром
Путин одной русской пословицей дал отпор западной гегемонии
Звезда «Бригады» назвала главную формулу счастья
Зумерам дали совет, как не потерять деньги при инвестировании
«Стал чаще выпивать»: комик Позов об алкоголизме
Путин напомнил о двух попытках России вступить в НАТО
Как встать на биржу труда в Санкт-Петербурге: инструкция-2025
«Ставки чрезвычайно высоки»: Путин высказался о ситуации в мире
Итальянское блаженство: что такое граппа и как ее правильно пить
В Госдуме спрогнозировали рост вражды и конфликтов внутри ВСУ
У берегов Флориды обнаружен клад стоимостью $1 млн
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.