В МИД России предостерегли европейцев от превращения в насекомых Захарова: призыв к жителям ЕС затянуть пояса звучит слишком часто

Европейские политики призывают граждан «затянуть пояса» ради увеличения военных расходов, что может привести к «превращению в ос» жителей стран ЕС, заявила корреспонденту NEWS.ru официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала идею строительства «стены дронов» против России. По ее словам, инциденты с БПЛА в Евросоюзе представляют собой провокацию для увеличения оборонных расходов.

Я все время слышу заявления, обращенные к гражданам стран ЕС, что им надо потуже затянуть пояса. Как бы они с затянутыми поясами в ос не превратились. Уже затягивать нечего. Абсолютно очевидно, что все, связанное с атакой дронов на страны Европейского союза со стороны России, — очередная провокация. Она нужна для сопровождения в информационном поле истории про анонсирование оборонных проектов, для оправдания перед обществом роста военных расходов, — заявила Захарова.

Дипломат отметила, что Запад реконструирует идеологемы периода холодной войны, когда была система биполярного противостояния. Сейчас Запад опять окружил себя колючей проволокой и не признает многополярности, добавила она. Однако, по ее мнению, РФ и НАТО уже находятся в состоянии иной, «горячей» формы конфликта.

Ранее Захарова заявила, что главе Минобороны Литвы Довиле Шакалене, имеющей степень магистра юридической психологии, следует работать по специальности. Так дипломат высказалась о заявлении министра насчет возможной ликвидации истребителей РФ силами Североатлантического альянса.