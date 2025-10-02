В ГД ответили, почему победивший в Каннах иранский фильм не выйдет в России

В ГД ответили, почему победивший в Каннах иранский фильм не выйдет в России Депутат Драпеко: фильм «Простая случайность» запретили по политическим причинам

Иранский фильм «Простая случайность» был запрещен к показу в России по политическим причинам, заявила NEWS.ru советская и российская киноактриса, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. По ее словам, Москва не преследует цели ухудшить отношения с Тегераном.

Фильм «Простая случайность» снимался нелегально без разрешения властей Ирана. Это вполне могло стать причиной, почему он не получил прокатное удостоверение в России. Зачем нам ссориться с властями Ирана, с которыми мы дружим? Из-за режиссера и его фильма? Никакого резона нам нет. Я думаю, что причин может быть несколько, в том числе политическая, — пояснила Драпеко.

Картина «Простая случайность», снятая иранским режиссером Джафаром Панахи и получившая «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале, должна была выйти в прокат 30 октября. Однако фильм не смог получить прокатное удостоверение в России. В центре сюжета — мужчина Эгхбал, который вместе с беременной женой попадает в автомобильную аварию, после чего сталкивается с жестокостью со стороны группы бывших заключенных.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что передача киностудии «Ленфильм» Санкт-Петербургу пойдет на пользу российскому кинематографу. По его словам, многие страны успешно применяют такую практику, поддерживая национальное искусство.