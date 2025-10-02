Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 16:46

В ГД ответили, почему победивший в Каннах иранский фильм не выйдет в России

Депутат Драпеко: фильм «Простая случайность» запретили по политическим причинам

Елена Драпеко Елена Драпеко Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иранский фильм «Простая случайность» был запрещен к показу в России по политическим причинам, заявила NEWS.ru советская и российская киноактриса, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. По ее словам, Москва не преследует цели ухудшить отношения с Тегераном.

Фильм «Простая случайность» снимался нелегально без разрешения властей Ирана. Это вполне могло стать причиной, почему он не получил прокатное удостоверение в России. Зачем нам ссориться с властями Ирана, с которыми мы дружим? Из-за режиссера и его фильма? Никакого резона нам нет. Я думаю, что причин может быть несколько, в том числе политическая, — пояснила Драпеко.

Картина «Простая случайность», снятая иранским режиссером Джафаром Панахи и получившая «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале, должна была выйти в прокат 30 октября. Однако фильм не смог получить прокатное удостоверение в России. В центре сюжета — мужчина Эгхбал, который вместе с беременной женой попадает в автомобильную аварию, после чего сталкивается с жестокостью со стороны группы бывших заключенных.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что передача киностудии «Ленфильм» Санкт-Петербургу пойдет на пользу российскому кинематографу. По его словам, многие страны успешно применяют такую практику, поддерживая национальное искусство.

кино
Россия
Иран
фильмы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин уверен в скором возрождении забытого искусства
Путин назвал чушью одну излюбленную мантру Запада
Умер звезда комедийного сериала «Дуракам везет»
Папа или полицейский: мужчине не дали похитить девочку у магазина
Путин восхитился устойчивостью России перед санкциями
Путин раскрыл, чем Запад вызывает перенапряжение в мире
«Своих же под убой»: бригады ВСУ сдают войскам РФ координаты друг друга
«Воз и ныне там»: Песков рассказал о сложностях переговоров с Украиной
Путин усомнился в наличии того, кто может управлять миром
Путин одной русской пословицей дал отпор западной гегемонии
Звезда «Бригады» назвала главную формулу счастья
Зумерам дали совет, как не потерять деньги при инвестировании
«Стал чаще выпивать»: комик Позов об алкоголизме
Путин напомнил о двух попытках России вступить в НАТО
Как встать на биржу труда в Санкт-Петербурге: инструкция-2025
«Ставки чрезвычайно высоки»: Путин высказался о ситуации в мире
Итальянское блаженство: что такое граппа и как ее правильно пить
В Госдуме спрогнозировали рост вражды и конфликтов внутри ВСУ
У берегов Флориды обнаружен клад стоимостью $1 млн
В районе ТЦ «Жар-птица» в Нижнем Новгороде произошел пожар
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.