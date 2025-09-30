В Госдуме объяснили, почему «Ленфильм» передадут в собственность Петербурга

Передача киностудии «Ленфильм» в собственность Санкт-Петербурга будет способствовать развитию кинематографа в России, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. По его словам, многие государства следуют подобной практике, уделяя особое внимание национальному искусству.

Я очень приветствую подобные шаги, потому что кино и искусство в целом должно развиваться двумя взаимоисключающими способами. Один из них — приватизирование, то есть частная инициатива, а другой — поддержка государства и то, что работает на укрепление страны, общего национального духа и так далее. Подобное происходит во всем мире. Франция идет по этому пути, причем очень жестко, про Индию вообще нечего говорить с ее Болливудом, — пояснил Шолохов.

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп заявил о введении 100%-ных пошлин на зарубежные фильмы. Депутат отметил, что к заявлениям главы Белого дома нужно относиться с осторожностью. Однако, по его словам, это лишний раз подтверждает, что США контролируют производство фильмов внутри страны и их импорт.

Это абсолютно четкая государственная поддержка национального кино. Если это расширять за пределы фильмов — это государственная поддержка своей культуры и искусства, а не привнесенного извне, — добавил Шолохов.

Депутат отметил, что не все новое является негативным или вредным. По его словам, важно сохранять свои традиции и ценности, которые должны служить воспитательным примером и основой для построения общества.

