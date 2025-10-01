В России отказали в прокате фильму — победителю Каннского фестиваля Победивший в Каннах фильм «Простая случайность» не пустили в российский прокат

Фильм «Простая случайность» иранского режиссера Джафара Панахи, удостоенный «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля, не получил прокатное удостоверение в России, сообщила в своем Telegram-канале кинокомпания «Русский репортаж». Студия планировала выпустить картину в прокат 30 октября.

«Простой случайности» Джафара Панахи, фильму — лауреату «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля и официальному претенденту на «Оскар» от Франции, отказано в выдаче прокатного удостоверения, — говорится в сообщении кинокомпании.

В центре сюжета оказывается Эгхбал, который вместе с беременной женой попадает в автомобильную аварию, после чего сталкивается с жестокостью со стороны группы бывших заключенных. Они убеждены, что именно он в прошлом подвергал их пыткам. Лидер бывших узников Вахид похищает Эгхбала и собирает группу жертв, чтобы совершить расправу. Однако в процессе мести герои начинают сомневаться в оправданности своих действий, обсуждают вопросы допустимости мести и самосуда, поднимая темы справедливости и человечности.

Ранее актер и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов выразил мнение, что главная проблема российского кинематографа заключается в выделении денег «своими для своих». По его словам, на сегодняшний день почти не осталось людей, которые «снимают кино не во имя денег, а во имя любви».