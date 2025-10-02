Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 октября 2025 в 10:01

В МИД РФ рассказали о значении договора между Россией и Ираном

МИД РФ: договор между Москвой и Тегераном отражает укрепление отношений

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Всеобъемлющий договор о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном отражает дальнейшее укрепление добрососедских отношений между странами, следует из публикации, размещенной на сайте МИД РФ. Там добавили, что документ задает ориентиры по всем направлениям сотрудничества Москвы и Тегерана. Договор официально вступил в силу 2 октября.

Договор отражает стратегический выбор высшего политического руководства России и Ирана в пользу дальнейшего всестороннего укрепления дружественных, добрососедских отношений, — говорится в сообщении.

Ранее министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садек заявила, что Исламская Республика передала России около 34 километров земли для строительства железной дороги Решт — Астара в рамках международного транспортного коридора «Север — Юг». Она добавила, что это позволит российской компании приступить к работам, а под выкуп уже подготовлено около половины 162-километрового участка.

До этого сообщалось, что страны подписали соглашение о строительстве атомной электростанции «Хормоз» в провинции Хормозган на юге Ирана на сумму $25 млрд (более 2 трлн рублей). В церемонии участвовали Насер Мансур Шарифлу от Iran Hormoz и Дмитрий Шиганов от АО «Росатом энергетические проекты».

