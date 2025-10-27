В России нашли способ дистанционно сжигать технику с секретными данными Ростех сообщил о создании системы самосжигания плат для защиты от утечек данных

Холдинг «Росэл» разработал технологию, повышающую информационную безопасность специальной техники, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех». Система позволяет дистанционно уничтожать элементы печатных плат, чтобы исключить доступ к закрытым данным.

В случае форс-мажорных обстоятельств по определенному алгоритму слаботочным сигналом подается команда элементу печатной платы, и ее участок физически выгорает, — сказано в сообщении.

В Ростехе объяснили, что технология основана на точечном выжигании участков печатной платы с помощью слабого электрического импульса, подаваемого по заданному алгоритму. Внедрение технологии планируется в системах управления спецтехники и оборудовании, где критична защита каналов связи и данных.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия обладает ресурсами для быстрого и эффективного внедрения ИИ, а именно крупными запасами газа. По его словам, компания эксплуатирует месторождения, которых хватит до середины следующего века. Миллер также утверждает, что внедрение ИИ неизбежно приведет к резкому росту потребления электроэнергии в ведущих экономических центрах мира — до удвоения или утроения.