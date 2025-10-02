Известная американская киностудия подала заявку в Роспатент Студия Warner Bros. подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака

Американская киностудия Warner Bros. подала заявку в Роспатент. Компания регистрирует в РФ товарный знак со своим привычным логотипом, передает ТАСС.

Заявка была подана еще 10 августа 2025 года. Товарный знак охватывает 13 классов товаров и услуг, в том числе производство одежды, обуви и головных уборов, ювелирных изделий и игрушек, телекоммуникационные услуги и образование. Роспатент принял решение о регистрации логотипа 18 сентября.

Ранее Федеральная служба по интеллектуальной собственности зарегистрировала товарный знак Starbucks до 2034 года. Заявка была направлена в Роспатент в мае 2024 года. Теперь под логотипом Starbucks могут предоставляться услуги ресторанов, кафе и чайных баров.

В начале сентября сообщалось, что бренд одежды и нижнего белья Zara регистрирует товарный знак в России. Испанская компания Inditex, владеющая его магазинами, создала новый логотип на синем фоне. Кроме того, японский холдинг Fast Retailing, владелец бренда Uniqlo, подал в Роспатент 10 новых заявок на регистрацию товарных знаков.