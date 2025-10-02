Спасатель перечислил, что нужно взять с собой для похода в лес

Спасатель перечислил, что нужно взять с собой для похода в лес Спасатель Давыденко: в поход в лес нужно взять средство для розжига и свисток

Основной набор для выживания в лесу должен включать в себя средства для разведения огня и подачи сигналов, в частности свисток, который значительно облегчает поиск пропавших, заявил NEWS.ru спасатель, директор тренинг-центра «Команда 112» Артур Давыденко. По его словам, костер позволяет не только согреться, но и обезопасить себя от диких животных.

В тайге найти пищу несложно. У тех, кто собирается в поход, должно быть с собой средство для розжига костра. Развести огонь и таким образом согреться, а заодно обезопасить себя от диких животных вполне возможно. Почти у каждого второго отсутствуют средства подачи сигналов. Для этих целей можно использовать громкий свисток, который можно услышать на достаточно большом расстоянии. Все это облегчает поиски, — пояснил Давыденко.

Он отметил, что пропавшую в тайге семью Усольцевых ищут при помощи беспилотников. По его мнению, главная задача потерявшихся в настоящее время заключается в том, чтобы любым способом привлечь к себе внимание.

Насколько я понимаю, поиски Усольцевых ведутся в том числе и с применением беспилотников. Если они живы — будем надеяться на это, — то их задача в том, чтобы любым способом развести костер и подать сигнал дымом и огнем о том, где они находятся, — резюмировал Давыденко.

Ранее сообщалось, что автомобиль потерявшейся семьи Усольцевых из Красноярского края нашли в поселке Кутурчин. В настоящее время семейство с ребенком ищут свыше 70 человек. К поиску привлекли квадроциклы, вертолеты и беспилотники.