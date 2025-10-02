Помощь гериатров получили почти 1800 пожилых жителей ЯНАО

В ЯНАО почти 1800 пожилых местных жителей получили помощь гериатров, пишет «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Медики принимают граждан в поликлиниках Ноябрьска, Нового Уренгоя, Салехарда, Надыма, Тазовского, Тарко-Сале, Лабытнанги и Муравленко.

Работа специалистов не ограничивается лечением заболеваний. Они помогают представителям старшего поколения сохранять активность, независимость и высокий уровень жизни.

В частности, пациентам старше 60 лет проводят диагностику возраст-ассоциированных заболеваний. Им подготавливают программы не только лечения, но и реабилитации. Всего с начала 2025 года амбулаторную помощь получили 1,6 тысячи пожилых жителей региона.

Ранее гериатр Николай Зак заявил, что немаловажный «ингредиент» долгой здоровой жизни — это удача. По его мнению, зачастую болезни и происшествия, которые не дают людям дожить до 100 лет, — это случайности.