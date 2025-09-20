Гериатр напомнил о громком скандале с «мертвыми душами» в Японии

Продолжительность жизни в Японии перестала расти, достигнув рекордных показателей, заявил врач-гериатр, невролог и руководитель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов. По его словам, которые приводит aif.ru, это может говорить о приближении японцев к естественному пределу долголетия, преодолеть его без прорывов в геронтологии невозможно. Также врач напомнил о громком скандале с «мертвыми душами» в Японии.

Когда я был в этой стране в 2010 году, там разразился грандиозный скандал. Заявленное уже тогда количество людей старше 100 лет оказалось только на бумаге. Эти люди давно умерли, а родственники просто получали за них пенсию. Явление носило массовый характер, — отметил он.

Ранее жительница британского города Маркет-Харборо Марджери Джейкобс отметила 103-й день рождения и раскрыла свой секрет долгой жизни. Женщина регулярно употребляет красное вино и верит, что оно подарило ей долголетие. Также уточнялось, что сейчас у долгожительницы большая семья — двое детей, двое внуков и четверо правнуков.