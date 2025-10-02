Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 15:38

Приговоренный к смерти преступник вышел из тюрьмы

Приговоренного к смерти в 1996 году Андрея Попова выпустили из тюрьмы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приговоренный к смерти за убийство полицейского в Перми Андрей Попов вышел на свободу, сообщает Properm.ru. В 1996 году суд назначил ему высшую меру уголовного наказания за совершенное преступление, но из-за введенного моратория ее заменили на пожизненный срок.

57-летний Попов освободился из соликамской ИК-2, известной также как «Белый лебедь», еще в августе 2025 года. Он пробыл в заключении 30 лет. Собеседники издания утверждают, что в следственных органах и системе исполнения наказаний до последнего не верили, что суд пересмотрит прошение Попова о смягчении наказания.

Летом коллегия кассационного суда изменила приговоры от 1996 и 2012 годов. Попову было вынесено наказание за убийство в виде 15 лет лишения свободы, сроки за остальные преступления — разбой, участие в бандформировании и хулиганство — этот максимальный срок поглотил. В суде Попову зачли активное сотрудничество со следствием.

Расправу над милиционером Дмитрием Власовым Попов совершил 23 апреля 1995 года. Власов преследовал банду Попова, которую патруль обнаружил во время ночного обхода района Нагорный. Преступник выстрелил в силовика в упор во дворе дома на улице Декабристов. Правоохранитель не выжил.

Ранее в Липецкой области суд приговорил к 24 годам колонии особого режима педофила-рецидивиста. Следствие доказало его вину в преступлениях против 35 детей. Злоумышленник искал своих жертв в соцсетях, втирался в доверие, а после шантажировал.

