Баночка горбуши и рис: готовим суперский салат из 4 ингредиентов! Это нежное и сытное блюдо, которое идеально подойдет для ужина или праздничного стола. Сочетание рассыпчатого риса, консервированной рыбы и свежего зеленого лука создает гармоничный вкус, а слоистая подача делает салат особенно аппетитным.

Ингредиенты

Горбуша консервированная — 1 банка

Рис отварной — 150 г

Яйца — 4 шт.

Сыр твердый — 150 г

Лук зеленый — 3-4 стебля

Майонез — по вкусу

Соль — по вкусу

Приготовление

Рис отварите до готовности и остудите. Горбушу разомните вилкой, удалив крупные кости. Яйца отварите, отделите белки от желтков и натрите на мелкой терке. Сыр натрите, зеленый лук мелко нарежьте. Выкладывайте салат слоями: рыба, майонез, рис, белки, майонез, зеленый лук, сыр, майонез, желтки. Дайте салату пропитаться в холодильнике 2–3 часа перед подачей. Приятного аппетита!

