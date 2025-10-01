Баночка горбуши и рис: готовим суперский салат из 4 ингредиентов! Это нежное и сытное блюдо, которое идеально подойдет для ужина или праздничного стола. Сочетание рассыпчатого риса, консервированной рыбы и свежего зеленого лука создает гармоничный вкус, а слоистая подача делает салат особенно аппетитным.
Ингредиенты
- Горбуша консервированная — 1 банка
- Рис отварной — 150 г
- Яйца — 4 шт.
- Сыр твердый — 150 г
- Лук зеленый — 3-4 стебля
- Майонез — по вкусу
- Соль — по вкусу
Приготовление
- Рис отварите до готовности и остудите. Горбушу разомните вилкой, удалив крупные кости. Яйца отварите, отделите белки от желтков и натрите на мелкой терке. Сыр натрите, зеленый лук мелко нарежьте.
- Выкладывайте салат слоями: рыба, майонез, рис, белки, майонез, зеленый лук, сыр, майонез, желтки. Дайте салату пропитаться в холодильнике 2–3 часа перед подачей. Приятного аппетита!
Ранее мы готовили салат «Тропики» за 10 минут. Обалденное сочетание ветчины и ананасов — и ничего не надо варить.