01 октября 2025 в 10:30

Баночка горбуши и рис: готовим суперский салат из 4 ингредиентов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Баночка горбуши и рис: готовим суперский салат из 4 ингредиентов! Это нежное и сытное блюдо, которое идеально подойдет для ужина или праздничного стола. Сочетание рассыпчатого риса, консервированной рыбы и свежего зеленого лука создает гармоничный вкус, а слоистая подача делает салат особенно аппетитным.

Ингредиенты

  • Горбуша консервированная — 1 банка
  • Рис отварной — 150 г
  • Яйца — 4 шт.
  • Сыр твердый — 150 г
  • Лук зеленый — 3-4 стебля
  • Майонез — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Рис отварите до готовности и остудите. Горбушу разомните вилкой, удалив крупные кости. Яйца отварите, отделите белки от желтков и натрите на мелкой терке. Сыр натрите, зеленый лук мелко нарежьте.
  2. Выкладывайте салат слоями: рыба, майонез, рис, белки, майонез, зеленый лук, сыр, майонез, желтки. Дайте салату пропитаться в холодильнике 2–3 часа перед подачей. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили салат «Тропики» за 10 минут. Обалденное сочетание ветчины и ананасов — и ничего не надо варить.

