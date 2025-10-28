Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 11:56

Дроновка, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 28 октября

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 28 октября? Что происходит у Волчанска, Дорожного, Дерилово, Дробышево, Заречного, Купянска, Константиновки, Мирнограда, Никаноровки, Новоселовки, Новониколаевки, Полтавки, Покровска, Предтечино, Северска, Тихого, Успеновки, Харькова и Шахово?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Южно-Донецком направлении ВС РФ осуществляют активное наступление. Также, по его информации, на Покровском направлении войска РФ продолжают окружение группировки ВСУ в Мирнограде и Покровске.

«ВС РФ продвигаются на западных окраинах Покровска, расширяют зону контроля в районе железнодорожного вокзала. На Добропольском выступе продолжаются бои за Шахово, противник контратакует у Никаноровки. На Константиновском направлении идут бои в районе Иванополья. На Краснолиманском направлении войска РФ занимают новые позиции западнее Новоселовки, с боями продвигаясь в сторону Александровки. В Ямполе продолжаются сражения в южной части поселка, противник упорно сопротивляется. Есть продвижение от Дроновки в сторону Северска. Харьковский фронт. На Купянском участке есть успехи в Куриловке южнее Купянска. На Волчанском участке есть успехи в Синельниково. Идут тяжелые бои в Волчанске», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

«Два майора»

На Харьковском направлении группировка войск «Север» владеет инициативой, продавливая оборону ВСУ на широком фронте, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«На левобережье Волчанска наши штурмовики заняли более 10 технических зданий, закрепились. Также есть успехи в районе Тихого. В лесу западнее Синельниково ВС РФ заняли три опорных пункта ВСУ, продвинувшись на 300 метров. На участке фронта Меловое — Хатнее штурмовые подразделения „северян“ продвинулись на 550 метров по лесопосадкам. Авиация и расчеты ТОС-1А „Солнцепек“ наносили удары по позициям ВСУ в районе Двуречанского. В Покровске (Красноармейске) противник признает продвижение наших штурмовиков в северо-западной части города, подразделения армии России штурмуют район заводов», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Северском направлении ВС РФ продолжают давить на оборону ВСУ в районе Ямполя, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Бои в Ямполе сместились в юго-западную часть. Зачистив Дроновку, двигаемся с западной ее окраины. Харьковское направление. Продвигаемся по всей линии направления. Враг отступает под напором штурмовиков ВС РФ. Дружковское направление. Обстановка на Добропольском выступе. Идут бои за Октябрьское (Шахово). Мы продвигаемся с трех сторон. В районе Сухецкое и Затышок противник пытается захватить эти села, но по выявленным группам наши артиллерия и дроноводы наносят удары. Купянское направление. В самом Купянске продолжаем расширять контроль территории. Работают ФАБ-500. Южнее у Петровки (Осиново) противник пытается восстанавливать насыпные переправы, но ВС РФ уничтожают технику, как только она появляется», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Иван Смирнов
И. Смирнов
