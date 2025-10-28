Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 11:53

Военэксперт рассказал о судьбе боевой техники ВСУ в Северске

Военэксперт Киселев: ВСУ вывели почти всю боевую технику из Северска

ВСУ в зоне СВО ВСУ в зоне СВО Фото: Социальные сети

Командование Вооруженных сил Украины вывело из Северска практически всю боевую технику, заявил военный эксперт Виталий Киселев. По его словам, переданным ТАСС, в городе негде ее укрывать от ударов ВС России.

Противник практически всю боевую технику из Северска уже вытащил, с учетом того, что ее там прятать абсолютно негде. Ее наши ребята там полностью сжигают, — сказал он.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что украинские военные нарастили применение дронов в районе Северска Донецкой Народной Республики. По его словам, противник задействует как легкие, так и тяжелые ударные дроны, что свидетельствует о привлечении дополнительных ресурсов, включая специализированные силы беспилотных систем.

До этого военный корреспондент Александр Коц выразил мнение, что западные страны требуют прекращения огня на Украине в связи с неблагоприятной оперативной обстановкой для ВСУ на передовой. Среди наиболее проблемных участков для Киева он выделил Покровское, Константиновское и Северское направления.

