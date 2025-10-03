Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 13:30

Салат «Русская красавица» — праздничная классика: семья полюбит наравне с оливье

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежный и сытный салат, сочетающий лучшие традиции русской кухни. Многослойная композиция из мяса, овощей и сыра под сметанной заправкой станет украшением любого застолья.

Ингредиенты

  • Филе куриное копченое — 200 г
  • Ветчина — 150 г
  • Огурцы маринованные — 3–4 шт.
  • Помидоры свежие — 2 шт.
  • Яйца — 3 шт.
  • Сыр твердый — 100 г
  • Сметана 20% — 150 г
  • Укроп свежий — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный — по вкусу

Приготовление

  1. Куриное филе нарежьте кубиками. Яйца отварите вкрутую, отделите белки от желтков. Огурцы и помидоры нарежьте мелкими кубиками, ветчину — соломкой. Сыр натрите на средней терке.
  2. Уложите слоями: 1) курица + сметана, 2) ветчина, 3) огурцы, 4) помидоры, 5) тертые белки, 6) сыр. Каждый слой слегка солите и перчите. Верх украсьте измельченными желтками и укропом. Дайте пропитаться 1–2 часа в холодильнике.

Ранее мы готовили салат с крабовыми палочками и яичными блинчиками. Простой рецепт обалденной закуски.

Читайте также
Три картофелины и 2 яйца — хрустящие лепешки на завтрак! Такую картошку съедят без ничего
Общество
Три картофелины и 2 яйца — хрустящие лепешки на завтрак! Такую картошку съедят без ничего
Праздник на тарелке: готовим лазанью с сочной грибной начинкой — вкусно и без хлопот
Общество
Праздник на тарелке: готовим лазанью с сочной грибной начинкой — вкусно и без хлопот
Баклажаны по-средиземноморски с курицей и сыром: простой рецепт аппетитных лодочек
Общество
Баклажаны по-средиземноморски с курицей и сыром: простой рецепт аппетитных лодочек
Соленые огурцы холодным способом: готовим в банке 3 л — как из бочки!
Общество
Соленые огурцы холодным способом: готовим в банке 3 л — как из бочки!
Горячие бутерброды с творогом и ветчиной: вкусное и сытное начало дня
Общество
Горячие бутерброды с творогом и ветчиной: вкусное и сытное начало дня
курица
огурцы
ветчина
салат
простой рецепт
Кирилл Семёнов
К. Семёнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России допустили применение тактического ядерного оружия против ЕС
В Гидрометцентре раскрыли, какой будет весна в 2026 году
Усадьба с «сюрпризом» продается в Москве за 9 млрд рублей
«Альтернативная модель мироустройства»: политолог о речи Путина на «Валдае»
В Минсельхозе опровергли сообщения о дефиците сахарной свеклы
В РФ появятся новые дорожные знаки в 2026 году: что нужно знать водителям
Россиянин пытался освежить гардероб, но попал в реанимацию из-за сигареты
Продюсер объяснил, почему в Россию продолжают приезжать американские звезды
Россиянина задержали в Сингапуре по запросу американской стороны
«Концерта не будет»: в Киеве отменили шоу выступающей на русском группы
Трехкратный лауреат «Оскара» признался в любви к Москве
Политтехнолог предположил ключевую цель выступления Путина на «Валдае»
Евросоюз продлил на год антироссийские санкции за «гибридные действия»
Немцы решили запустить дроны в Норвегии и попали в полицию
Бабье лето — всё? Ледяные дожди, снег, аномалии: какую погоду ждать в октябре
В России призвали запретить изучение текстов иноагентов в школах
Названо число погибших в авиакатастрофе в Краснодарском крае
Ан-2 потерпел крушение в Красноярском крае
Санду продолжает судиться с сельской учительницей из-за своего деда
Эксперт спрогнозировал рост цен на пиво в России до 12%
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном
Общество

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.