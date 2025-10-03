Салат «Русская красавица» — праздничная классика: семья полюбит наравне с оливье

Нежный и сытный салат, сочетающий лучшие традиции русской кухни. Многослойная композиция из мяса, овощей и сыра под сметанной заправкой станет украшением любого застолья.

Ингредиенты

Филе куриное копченое — 200 г

Ветчина — 150 г

Огурцы маринованные — 3–4 шт.

Помидоры свежие — 2 шт.

Яйца — 3 шт.

Сыр твердый — 100 г

Сметана 20% — 150 г

Укроп свежий — по вкусу

Соль — по вкусу

Перец черный — по вкусу

Приготовление

Куриное филе нарежьте кубиками. Яйца отварите вкрутую, отделите белки от желтков. Огурцы и помидоры нарежьте мелкими кубиками, ветчину — соломкой. Сыр натрите на средней терке. Уложите слоями: 1) курица + сметана, 2) ветчина, 3) огурцы, 4) помидоры, 5) тертые белки, 6) сыр. Каждый слой слегка солите и перчите. Верх украсьте измельченными желтками и укропом. Дайте пропитаться 1–2 часа в холодильнике.

