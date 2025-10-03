Салат «Русская красавица» — праздничная классика: семья полюбит наравне с оливье

Нежный и сытный салат, сочетающий лучшие традиции русской кухни. Многослойная композиция из мяса, овощей и сыра под сметанной заправкой станет украшением любого застолья.
Ингредиенты
- Филе куриное копченое — 200 г
- Ветчина — 150 г
- Огурцы маринованные — 3–4 шт.
- Помидоры свежие — 2 шт.
- Яйца — 3 шт.
- Сыр твердый — 100 г
- Сметана 20% — 150 г
- Укроп свежий — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
Приготовление
- Куриное филе нарежьте кубиками. Яйца отварите вкрутую, отделите белки от желтков. Огурцы и помидоры нарежьте мелкими кубиками, ветчину — соломкой. Сыр натрите на средней терке.
- Уложите слоями: 1) курица + сметана, 2) ветчина, 3) огурцы, 4) помидоры, 5) тертые белки, 6) сыр. Каждый слой слегка солите и перчите. Верх украсьте измельченными желтками и укропом. Дайте пропитаться 1–2 часа в холодильнике.
