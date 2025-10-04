«Я должен был умереть»: у известного рэпера нашли опухоль мозга Рэперу Гарри Топору провели операцию по удалению опухоли в мозге

Известному российскому рэперу Гарри Топору (настоящее имя — Игорь Александров) удалили опухоль в мозге. 36-летний музыкант вышел на связь с подписчиками в Instagram (деятельность в РФ запрещена). По его словам, медики обнаружили новообразование 13 сентября, когда он готовился к туру. Затем команда опытных нейрохирургов из Санкт-Петербурга провела сложную операцию.

[Опухоль] уже перекрыла отток жидкости от головы, и я должен был в течение двух-трех недель умереть от водянки мозга, — заявил артист.

После операции Топора перевели в реанимацию с частичной потерей зрения и слуха. На данный момент рэпер находится в процессе восстановления и готовится выступать. Музыкант напомнил, что его тур должен начаться через восемь дней, однако не стал уточнять, состоится ли он.

Ранее у 28-летней жительницы Великобритании Лорен Айрес из-за опухоли мозга за три недели резко увеличился размер груди. Затем у женщины появились головные боли, постоянная усталость и нарушение менструального цикла. Медики направили пациентку на МРТ головного мозга, где и была выявлена киста размером 12 на 14 сантиметров.