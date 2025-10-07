Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 16:00

Печень получается просто отпад! Сначала секретный маринад, потом обжарка в муке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Печень получается просто отпад! Сначала секретный маринад, потом обжарка в муке. Этот рецепт поможет приготовить идеально мягкую и сочную печень с хрустящей корочкой. Секрет нежности — в особом маринаде, который устраняет характерный привкус и придает печени неповторимый аромат.

Ингредиенты

  • Печень говяжья — 600 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Мука кукурузная — для панировки
  • Масло растительное — для жарки
  • Соль — 1 ч. л.
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Сода — 0,5 ч. л.

Приготовление

  1. Печень промыть, очистить от пленок и нарезать порционными кусочками. Для маринада взбить яйцо с солью, сахаром, содой и измельченным чесноком. Залить печень маринадом и оставить в холодильнике на 2 часа (или на ночь).
  2. Лук нарезать полукольцами и обжарить до золотистости, затем вынуть из сковороды. Каждый кусочек печени обвалять в кукурузной муке и обжарить на разогретой сковороде с двух сторон по 3 минуты до румяной корочки. Вернуть лук к печени, перемешать и тушить под крышкой на медленном огне 5 минут. Подавать горячим с любым гарниром.

Ранее мы готовили печёночный торт — обалденный и самый вкусный. Попробуете один раз и будете готовить всегда.

