Печень получается просто отпад! Сначала секретный маринад, потом обжарка в муке

Печень получается просто отпад! Сначала секретный маринад, потом обжарка в муке

Печень получается просто отпад! Сначала секретный маринад, потом обжарка в муке. Этот рецепт поможет приготовить идеально мягкую и сочную печень с хрустящей корочкой. Секрет нежности — в особом маринаде, который устраняет характерный привкус и придает печени неповторимый аромат.

Ингредиенты

Печень говяжья — 600 г

Яйцо — 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Лук репчатый — 1 шт.

Мука кукурузная — для панировки

Масло растительное — для жарки

Соль — 1 ч. л.

Сахар — 1 ч. л.

Сода — 0,5 ч. л.

Приготовление

Печень промыть, очистить от пленок и нарезать порционными кусочками. Для маринада взбить яйцо с солью, сахаром, содой и измельченным чесноком. Залить печень маринадом и оставить в холодильнике на 2 часа (или на ночь). Лук нарезать полукольцами и обжарить до золотистости, затем вынуть из сковороды. Каждый кусочек печени обвалять в кукурузной муке и обжарить на разогретой сковороде с двух сторон по 3 минуты до румяной корочки. Вернуть лук к печени, перемешать и тушить под крышкой на медленном огне 5 минут. Подавать горячим с любым гарниром.

Ранее мы готовили печёночный торт — обалденный и самый вкусный. Попробуете один раз и будете готовить всегда.