05 октября 2025 в 06:00

Печёночный торт — обалденный и самый вкусный: попробуете один раз и будете готовить всегда

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Печёночный торт — обалденный и самый вкусный: попробуете один раз и будете готовить всегда. Этот торт станет украшением праздничного стола! Нежные печёночные коржи, прослоенные ароматной зажаркой и соусом, тают во рту. Блюдо, которое впечатлит даже искушенных гурманов.

Ингредиенты для коржей

  • Печень куриная — 800 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Молоко — 250 мл
  • Мука — 4 ст. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Перец чёрный — 1/2 ч. л.

Для прослойки

  • Лук репчатый — 3 шт.
  • Морковь — 3 шт.
  • Яйца варёные — 5 шт.
  • Огурцы маринованные — 3 шт.
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Зелень (укроп, лук) — 1 пучок

Для соуса

  • Сметана — 200 г
  • Майонез — 150 г
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Печень измельчите в блендере с молоком, яйцами, мукой и специями. Обжарьте тонкие коржи на сливочном масле с двух сторон. Лук и морковь пассеруйте до мягкости. Яйца и огурцы натрите на тёрке.
  2. Для соуса смешайте сметану, майонез и чеснок. Собирайте торт: корж + соус + зажарка + яйца + огурцы + зелень. Дайте пропитаться 4–6 часов в холодильнике.

Совет: для пикантности добавьте в соус 1 ч. л. дижонской горчицы.

Ранее мы готовили рулетики из баклажанов с крабовыми палочками. Эта простая закуска понравится всем.

печень
торты
закуска
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
