Печёночный торт — обалденный и самый вкусный: попробуете один раз и будете готовить всегда. Этот торт станет украшением праздничного стола! Нежные печёночные коржи, прослоенные ароматной зажаркой и соусом, тают во рту. Блюдо, которое впечатлит даже искушенных гурманов.

Ингредиенты для коржей

Печень куриная — 800 г

Яйца — 2 шт.

Молоко — 250 мл

Мука — 4 ст. л.

Соль — 1 ч. л.

Перец чёрный — 1/2 ч. л.

Для прослойки

Лук репчатый — 3 шт.

Морковь — 3 шт.

Яйца варёные — 5 шт.

Огурцы маринованные — 3 шт.

Чеснок — 4 зубчика

Зелень (укроп, лук) — 1 пучок

Для соуса

Сметана — 200 г

Майонез — 150 г

Соль — по вкусу

Приготовление

Печень измельчите в блендере с молоком, яйцами, мукой и специями. Обжарьте тонкие коржи на сливочном масле с двух сторон. Лук и морковь пассеруйте до мягкости. Яйца и огурцы натрите на тёрке. Для соуса смешайте сметану, майонез и чеснок. Собирайте торт: корж + соус + зажарка + яйца + огурцы + зелень. Дайте пропитаться 4–6 часов в холодильнике.

Совет: для пикантности добавьте в соус 1 ч. л. дижонской горчицы.

