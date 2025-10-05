Печёночный торт — обалденный и самый вкусный: попробуете один раз и будете готовить всегда. Этот торт станет украшением праздничного стола! Нежные печёночные коржи, прослоенные ароматной зажаркой и соусом, тают во рту. Блюдо, которое впечатлит даже искушенных гурманов.
Ингредиенты для коржей
- Печень куриная — 800 г
- Яйца — 2 шт.
- Молоко — 250 мл
- Мука — 4 ст. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Перец чёрный — 1/2 ч. л.
Для прослойки
- Лук репчатый — 3 шт.
- Морковь — 3 шт.
- Яйца варёные — 5 шт.
- Огурцы маринованные — 3 шт.
- Чеснок — 4 зубчика
- Зелень (укроп, лук) — 1 пучок
Для соуса
- Сметана — 200 г
- Майонез — 150 г
- Соль — по вкусу
Приготовление
- Печень измельчите в блендере с молоком, яйцами, мукой и специями. Обжарьте тонкие коржи на сливочном масле с двух сторон. Лук и морковь пассеруйте до мягкости. Яйца и огурцы натрите на тёрке.
- Для соуса смешайте сметану, майонез и чеснок. Собирайте торт: корж + соус + зажарка + яйца + огурцы + зелень. Дайте пропитаться 4–6 часов в холодильнике.
Совет: для пикантности добавьте в соус 1 ч. л. дижонской горчицы.
Ранее мы готовили рулетики из баклажанов с крабовыми палочками. Эта простая закуска понравится всем.