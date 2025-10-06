Перловка с курицей и овощами — понравится всем: готовим, когда надоел плов

Перловка с курицей и овощами — понравится всем: готовим, когда надоел плов. Ароматная перловая каша с нежной курицей и свежими овощами станет идеальным сытным ужином для всей семьи. Это блюдо сочетает в себе насыщенный вкус, полезные ингредиенты и домашний уют.

Ингредиенты

Крупа перловая — 1 стакан

Вода — 3 стакана

Бедра куриные — 5–7 шт.

Масло растительное — 50 мл

Масло сливочное — 30 г

Лук репчатый — 1 шт.

Перец сладкий — 1 шт.

Помидоры — 2 шт.

Чеснок сухой — 0,5 ч. л.

Специи для курицы — по вкусу

Соль — по вкусу

Приготовление

Перловку промыть и замочить в холодной воде на 30 минут. Куриные бедра обжарить на растительном масле до золотистой корочки, посолить и поперчить. Добавить нарезанный лук и сладкий перец, готовить 5 минут. Добавить очищенные и нарезанные помидоры, тушить 3–4 минуты. Всыпать перловку, влить воду, добавить чеснок и специи. Довести до кипения, уменьшить огонь и варить под крышкой 40–50 минут до готовности крупы. В конце добавить сливочное масло, дать настояться 10 минут перед подачей.

