06 октября 2025 в 18:00

Перловка с курицей и овощами — понравится всем: готовим, когда надоел плов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Перловка с курицей и овощами — понравится всем: готовим, когда надоел плов. Ароматная перловая каша с нежной курицей и свежими овощами станет идеальным сытным ужином для всей семьи. Это блюдо сочетает в себе насыщенный вкус, полезные ингредиенты и домашний уют.

Ингредиенты

  • Крупа перловая — 1 стакан
  • Вода — 3 стакана
  • Бедра куриные — 5–7 шт.
  • Масло растительное — 50 мл
  • Масло сливочное — 30 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Перец сладкий — 1 шт.
  • Помидоры — 2 шт.
  • Чеснок сухой — 0,5 ч. л.
  • Специи для курицы — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Перловку промыть и замочить в холодной воде на 30 минут. Куриные бедра обжарить на растительном масле до золотистой корочки, посолить и поперчить. Добавить нарезанный лук и сладкий перец, готовить 5 минут.
  2. Добавить очищенные и нарезанные помидоры, тушить 3–4 минуты. Всыпать перловку, влить воду, добавить чеснок и специи. Довести до кипения, уменьшить огонь и варить под крышкой 40–50 минут до готовности крупы. В конце добавить сливочное масло, дать настояться 10 минут перед подачей.

Ранее мы готовили вкуснятину из риса, курицы и замороженных овощей. Нужно только залить горчичной заправкой и запечь.

перловка
крупы
плов
простой рецепт
курица
Ольга Шмырева
О. Шмырева
