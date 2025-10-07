Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 20:23

Спринг-роллы с курицей и овощами: легкий ужин, который готовится за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Спринг-роллы с курицей и овощами представляют собой легкое и полезное блюдо азиатской кухни. Это сочетание отличается свежестью овощей и нежностью отварной курицы в тонкой рисовой бумаге. Блюдо идеально подходит для правильного питания и содержит минимальное количество калорий.

Для приготовления потребуется: 100 г рисовой бумаги, 350 г вареной куриной грудки, 250 г моркови, 260 г огурца, пучок салата, сметанный соус. Курицу и овощи нарезают тонкими брусочками. Рисовую бумагу по очереди опускают в теплую воду на 3-5 секунд. На размягченный лист выкладывают салат, овощи, курицу и соус. Аккуратно заворачивают плотный рулет. Секрет успеха заключается в правильном замачивании рисовой бумаги — она должна стать гибкой, но оставаться немного упругой. Готовые роллы разрезают пополам и подают сразу.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

