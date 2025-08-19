Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 18:01

Эта запеканка с курицей спасет, когда нужно приготовить ужин за 30 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ароматная запеканка с курицей и овощами в соусе под сыром — это сочное нежное блюдо с хрустящей корочкой. Курица тает во рту, овощи дают свежесть, а сливочно-сырный соус объединяет все вкусы в идеальной гармонии.

Для приготовления понадобится: 500 г куриного филе, 1 кабачок, 1 болгарский перец, 1 луковица, 200 г сыра, 200 мл сливок, 2 ст. л. муки, специи по вкусу. Курицу нарежьте кубиками, обжарьте до золотистости. Лук, перец и кабачок нашинкуйте, пассеруйте 5 минут. В отдельной кастрюле растопите масло, добавьте муку, затем сливки, доведите до загустения. В форму выложите курицу, овощи, залейте соусом, посыпьте тертым сыром. Запекайте 15 минут при 180 °C до румяной корочки.

Подавайте горячим — получается сытно, вкусно и просто! Эта запеканка с курицей спасет, когда нужно приготовить ужин за 30 минут.

Ранее стало известно, как приготовить сырно-кабачковые оладьи: белковая вкуснятина для ПП-завтрака или ужина.

запеканки
курица
рецепты
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин пригласил Зеленского в Москву? Ответ Киева, когда будет встреча
«Выглядит глупо»: военэксперт об идее Киева не возвращать территории РФ
Выросло число пострадавших при взрыве под Рязанью
Пассажирка такси устроила жаркие танцы со стриптизом
Россиянин изнасиловал ребенка в одной из столичных гостиниц
Украинскую ДРГ уничтожили под Брянском: что известно, угроза приграничью
В США раскрыли, почему мир на Украине сейчас невозможен
«Сцена унижения»: Макрон напомнил о скандальной встрече Зеленского и Трампа
Захарова напомнила Киеву о брошенных пленных украинцах
Президент Словакии назвал путь к мирному решению украинского конфликта
«Джинсовые мальчики» на службе педофила: за что сел продюсер из Омска
Фицо объяснил, без чего не урегулировать украинский конфликт
Путин, Арестович, Сердючка: названо имя следующего президента Украины
Электрический стул Украине: кто отключит ей свет после атаки на «Дружбу»
Официантка заставила посетителей ресторана платить за крючок для сумки
Политолог объяснил, за что Запад мог отравить Навального
Стало известно, сколько стоит вход на вечеринку Тимати во Франции
В США определили «красные линии» в вопросе отправки войск на Украину
Как успокоить плачущего ребенка: что можно и нельзя
Мединский ответил Стуббу о взаимодействии Хельсинки и Москвы в 1944 году
Дальше
Самое популярное
Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада
Общество

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.