Эта запеканка с курицей спасет, когда нужно приготовить ужин за 30 минут

Ароматная запеканка с курицей и овощами в соусе под сыром — это сочное нежное блюдо с хрустящей корочкой. Курица тает во рту, овощи дают свежесть, а сливочно-сырный соус объединяет все вкусы в идеальной гармонии.

Для приготовления понадобится: 500 г куриного филе, 1 кабачок, 1 болгарский перец, 1 луковица, 200 г сыра, 200 мл сливок, 2 ст. л. муки, специи по вкусу. Курицу нарежьте кубиками, обжарьте до золотистости. Лук, перец и кабачок нашинкуйте, пассеруйте 5 минут. В отдельной кастрюле растопите масло, добавьте муку, затем сливки, доведите до загустения. В форму выложите курицу, овощи, залейте соусом, посыпьте тертым сыром. Запекайте 15 минут при 180 °C до румяной корочки.

Подавайте горячим — получается сытно, вкусно и просто! Эта запеканка с курицей спасет, когда нужно приготовить ужин за 30 минут.

