19 августа 2025 в 13:30

Такой супчик улетает на ура! Сливочная вкуснятина с рисом и курицей

Такой супчик улетает на ура! Сливочная вкуснятина с рисом и курицей. Согревающий, ароматный и такой уютный супчик с нежной курочкой, рисом и плавленым сыром. Идеально для прохладных вечеров. Кремовая нежность в каждой ложке!

Ингредиенты

  • Куриное филе — 400 г
  • Рис — 5 ст. л.
  • Картофель — 2 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Плавленый сыр — 2 шт.
  • Зелень (петрушка/укроп) — по вкусу
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Курицу залейте водой и варите 30 минут после закипания. Готовое филе нарежьте ломтиками, бульон процедите. В кипящий бульон добавьте рис, через 10 минут — нарезанные кубиками картофель, морковь и лук.
  2. Верните курицу в суп. Когда картофель станет мягким, добавьте плавленый сыр, помешивая до полного растворения. Приправьте чесноком, зеленью, солью и перцем.

Ранее мы готовили суп из сезонных овощей. Вся семья распробует, и он поселится в вашей кулинарной книге.

