Такой супчик улетает на ура! Сливочная вкуснятина с рисом и курицей. Согревающий, ароматный и такой уютный супчик с нежной курочкой, рисом и плавленым сыром. Идеально для прохладных вечеров. Кремовая нежность в каждой ложке!
Ингредиенты
- Куриное филе — 400 г
- Рис — 5 ст. л.
- Картофель — 2 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Плавленый сыр — 2 шт.
- Зелень (петрушка/укроп) — по вкусу
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление
- Курицу залейте водой и варите 30 минут после закипания. Готовое филе нарежьте ломтиками, бульон процедите. В кипящий бульон добавьте рис, через 10 минут — нарезанные кубиками картофель, морковь и лук.
- Верните курицу в суп. Когда картофель станет мягким, добавьте плавленый сыр, помешивая до полного растворения. Приправьте чесноком, зеленью, солью и перцем.
