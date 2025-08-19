Такой супчик улетает на ура! Сливочная вкуснятина с рисом и курицей

Такой супчик улетает на ура! Сливочная вкуснятина с рисом и курицей. Согревающий, ароматный и такой уютный супчик с нежной курочкой, рисом и плавленым сыром. Идеально для прохладных вечеров. Кремовая нежность в каждой ложке!

Ингредиенты

Куриное филе — 400 г

Рис — 5 ст. л.

Картофель — 2 шт.

Морковь — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Плавленый сыр — 2 шт.

Зелень (петрушка/укроп) — по вкусу

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Курицу залейте водой и варите 30 минут после закипания. Готовое филе нарежьте ломтиками, бульон процедите. В кипящий бульон добавьте рис, через 10 минут — нарезанные кубиками картофель, морковь и лук. Верните курицу в суп. Когда картофель станет мягким, добавьте плавленый сыр, помешивая до полного растворения. Приправьте чесноком, зеленью, солью и перцем.

