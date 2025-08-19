Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Поразит до глубины души: готовим сладкие маринованные огурцы на зиму

Все хозяюшки и хозяева вовсю готовятся к зиме! А вы уже приготовили маринованные огурцы? NEWS.ru предлагает добавить сладости в знакомую всем закуску!

На литровую банку нужны: свежие огурцы — 0,5 кг (корнишоны или мелкие), вода — 0,5 л, сахарный песок — 4 ст. л., каменная соль — 1 ст. л., уксус столовый — 3 ст. л., чеснок — 2 дольки, укроп (соцветия) — 2 веточки, лист вишни/хрена — 1 шт., перец душистый — 4 горошины.

Огурцы на зиму сладкие готовятся так: сначала вымачиваем их в ледяной воде 3 часа, затем срезаем кончики. В промытую содой банку положите пряности, затем вертикально — огурчики. В сотейнике растворите кристаллы соли и сахара, вскипятите, введите уксус.

Кипящим рассолом заполните емкость до горлышка, сразу закупорьте. Переверните крышкой вниз, утеплите пледом сладкие маринованные огурцы до полного остывания. Хрустящая домашняя заготовка будет готова уже через 2 недели!

Ранее NEWS.ru публиковал рецепт лечо с гранатом.

