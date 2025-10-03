Картошка, сыр, яйцо. 10 минут до шедевра! Картофельные драники с сырной шапкой! Вкусно и просто

Эти драники в духовке я готовлю, когда хочется чего-то родного и вкусного, но без стояния у плиты. Они получаются с хрустящей корочкой снизу и нежнейшей сырно-яичной шапочкой сверху. Запекание в духовке — настоящая магия! Драники не впитывают лишнее масло, остаются сочными внутри и очень аппетитными. Моя семья в восторге от этого варианта, особенно когда я подаю их со сметаной и зеленым лучком. Это блюдо стало нашим любимым воскресным завтраком.

Нам понадобится: 500–600 г картофеля, 1 луковица, 1 яйцо, 2-3 ст. л. муки, соль, перец. Для шапочки: 2 вареных яйца, 100 г твердого сыра, 2-3 ст. л. сметаны. Духовку разогреваем до 200 °C.

Картофель и лук натираем на мелкой терке. Хорошо отжимаем лишний сок — это главный секрет хрустящих драников! Добавляем яйцо, муку, соль и перец. Перемешиваем.

Формируем драники на противне с пергаментом. Выпекаем 15–20 минут до золотистой корочки. Вареные яйца и сыр трем на терке, смешиваем со сметаной. Выкладываем шапочку на каждый драник и запекаем еще 5–7 минут. Подаем сразу!

