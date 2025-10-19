Надо дать премию за этот шедевр: картофельный драник с сыром и ветчиной! Это вкуснее обычных драников и даже вкуснее пиццы

Надо дать премию за этот шедевр: картофельный драник с сыром и ветчиной! Это вкуснее обычных драников и даже вкуснее пиццы! Этот сытный драник станет идеальным завтраком или быстрым ужином для всей семьи! Хрустящая картофельная основа, расплавленный сыр и ароматная начинка из ветчины с овощами создают гармоничное сочетание текстур и вкусов.

Ингредиенты

Картофель — 2 крупных

Яйца — 3 шт.

Сыр — 100 г

Ветчина — 150 г

Лук зеленый — пучок

Огурец соленый — 1 шт.

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Масло сливочное — для жарки

Приготовление

Натрите картофель на крупной терке, смешайте с яйцами, посолите и поперчите. Выложите на разогретую сковороду и жарьте под крышкой 7–8 минут на сливочном масле. Переверните, посыпьте тертым сыром, выложите начинку из нарезанной ветчины, огурца и лука. Подавайте горячим, разрезав на порции.

