Надо дать премию за этот шедевр: картофельный драник с сыром и ветчиной! Это вкуснее обычных драников и даже вкуснее пиццы! Этот сытный драник станет идеальным завтраком или быстрым ужином для всей семьи! Хрустящая картофельная основа, расплавленный сыр и ароматная начинка из ветчины с овощами создают гармоничное сочетание текстур и вкусов.
Ингредиенты
- Картофель — 2 крупных
- Яйца — 3 шт.
- Сыр — 100 г
- Ветчина — 150 г
- Лук зеленый — пучок
- Огурец соленый — 1 шт.
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
- Масло сливочное — для жарки
Приготовление
- Натрите картофель на крупной терке, смешайте с яйцами, посолите и поперчите. Выложите на разогретую сковороду и жарьте под крышкой 7–8 минут на сливочном масле.
- Переверните, посыпьте тертым сыром, выложите начинку из нарезанной ветчины, огурца и лука. Подавайте горячим, разрезав на порции.
