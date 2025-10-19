Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 05:00

Надо дать премию за этот шедевр: картофельный драник с сыром и ветчиной! Это вкуснее обычных драников и даже вкуснее пиццы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Надо дать премию за этот шедевр: картофельный драник с сыром и ветчиной! Это вкуснее обычных драников и даже вкуснее пиццы! Этот сытный драник станет идеальным завтраком или быстрым ужином для всей семьи! Хрустящая картофельная основа, расплавленный сыр и ароматная начинка из ветчины с овощами создают гармоничное сочетание текстур и вкусов.

Ингредиенты

  • Картофель — 2 крупных
  • Яйца — 3 шт.
  • Сыр — 100 г
  • Ветчина — 150 г
  • Лук зеленый — пучок
  • Огурец соленый — 1 шт.
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу
  • Масло сливочное — для жарки

Приготовление

  1. Натрите картофель на крупной терке, смешайте с яйцами, посолите и поперчите. Выложите на разогретую сковороду и жарьте под крышкой 7–8 минут на сливочном масле.
  2. Переверните, посыпьте тертым сыром, выложите начинку из нарезанной ветчины, огурца и лука. Подавайте горячим, разрезав на порции.

Ранее мы готовили сэндвичи из батона и варенья в духовке. Вкуснейший завтрак со сливочным маслом и корицей.

