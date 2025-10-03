Устроившего кровавую поножовщину в центре Москвы задержали

В центре Москвы задержан мужчина, предположительно совершивший нападение с применением холодного оружия, сообщили NEWS.ru в пресс-службе столичного управления Росгвардии. Инцидент с поножовщиной произошел на пешеходной улице Арбат, где злоумышленник ранил двух человек.
Сигнал о конфликте с применением ножа поступил наряду правоохранителей незамедлительно. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии и полиции оперативно обезвредили нападавшего и установили его личность.
В ходе проверки выяснилось, что задержанный является 49-летним жителем Москвы. Установлено, что данный мужчина уже ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений.
Обоим пострадавшим были причинены множественные колото-резаные ранения в области шеи, плеч и живота. Медики, вызванные на место происшествия, оказали гражданам первую помощь и затем транспортировали их в медицинское учреждение.
Задержанный доставлен в отдел полиции для проведения следственных действий. По факту инцидента проводится доследственная проверка для определения всех обстоятельств произошедшего.
Ранее в подмосковном Королеве сотрудники Росгвардии задержали уроженца ближнего зарубежья, подозреваемого в нанесении ножевых ранений постояльцу хостела. Сцена драки попала на видео.