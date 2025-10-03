Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 11:12

Тяжелобольной звезда фильма «Один дома» неожиданно вышел в свет

Ставший инвалидом актер Тим Карри посетил мероприятие в Лос-Анджелесе

Тим Карри Тим Карри Фото: Lisa O'Connor/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Звезда американского комедийного фильма «Один дома» Тим Карри, ставший инвалидом из-за обширного инсульта, появился на публике впервые за много лет. Актер посетил мероприятие в Лос-Анджелесе 26 сентября, сообщает Telegram-канал Super.ru. Карри рассказал, что «удача отвернулась от него» в пятницу, 13 июля 2012 года.

Я был очень болен, и отправился в больницу. Очень милый фельдшер сказала: «Я дам вам морфий». На что я ответил: «Погнали!». И я все еще не могу ходить, прикованный к этой дурацкой коляске. Это очень ограничивает, — признался артист.

Отмечается, что 79-летний Карри все еще работает — все эти годы он занимается озвучкой мультфильмов и видеоигр. В России его знают, прежде всего, по двум культовым ролям — смешного дворецкого из «Один дома 2» и клоуна-убийцы из фильма «Оно» 1990 года.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что певице Любови Успенской, сломавшей руку, проведут срочную операцию. По информации канала, сейчас врачи готовят артистку к хирургическому вмешательству — ей вставят в руку специальные швейцарские пластины.

США
актеры
фильмы
инвалидность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Легендарный тренер считает, что «Спартак» способен на чудо в дерби с ЦСКА
Дроновка, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 3 октября
Двоюродный брат вице-президента США раскритиковал подход США к СВО
Орбан раскрыл, чем для ЕС обернется отправка солдат на Украину
В Европе отпустили «санкционный» танкер Boracay
«И поехали»: автолюбителей предупредили о важном нюансе перед зимой
Число привлеченных к ответственности наемников ВСУ перевалило за тысячу
В еще одном российском аэропорту ввели временные ограничения
В России определили победителя конкурса «Учитель года»
Устроившего кровавую поножовщину в центре Москвы задержали
Раскрыт план военного вторжения США в Венесуэлу
Додик назвал Путина архитектором многополярного мира
Российская армия укрепила позиции в Запорожской области
Литературовед рассказала, сколько стихов Есенина остаются неизвестными
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 3 октября: где сбои в России
Актрису-иноагента теперь будут разыскивать на международном уровне
Жители дома в Екатеринбурге остались без чистой воды из-за ремонта
«Она еще тепленькая»: некрофила-фрезеровщика поймали спустя 30 лет
Автоэксперт назвал неочевидный плюс раннего выезда на работу
«Одноклассники» запустят проект «Сохраним наш мир» ко Дню защиты животных
Дальше
Самое популярное
Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 октября: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 октября: где сбои в России

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября
Общество

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.