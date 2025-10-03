Тяжелобольной звезда фильма «Один дома» неожиданно вышел в свет

Звезда американского комедийного фильма «Один дома» Тим Карри, ставший инвалидом из-за обширного инсульта, появился на публике впервые за много лет. Актер посетил мероприятие в Лос-Анджелесе 26 сентября, сообщает Telegram-канал Super.ru. Карри рассказал, что «удача отвернулась от него» в пятницу, 13 июля 2012 года.

Я был очень болен, и отправился в больницу. Очень милый фельдшер сказала: «Я дам вам морфий». На что я ответил: «Погнали!». И я все еще не могу ходить, прикованный к этой дурацкой коляске. Это очень ограничивает, — признался артист.

Отмечается, что 79-летний Карри все еще работает — все эти годы он занимается озвучкой мультфильмов и видеоигр. В России его знают, прежде всего, по двум культовым ролям — смешного дворецкого из «Один дома 2» и клоуна-убийцы из фильма «Оно» 1990 года.

