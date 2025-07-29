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29 июля 2025 в 17:33

Нужны гранат и орехи: готовим лечо «Восточный базар»

Нужны гранат и орехи: готовим лечо «Восточный базар» Нужны гранат и орехи: готовим лечо «Восточный базар» Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Надоело обычное лечо? Готовим популярное соленье по-новому! Добавляем гранат и орехи. Рецепт «Восточный базар» — на NEWS.ru.

Продукты: 5 разноцветных сладких перцев, 4 сочных томата, 2 молодых баклажана, 1 крупная луковица, 3 дольки чеснока, 1/2 стакана ядер грецких орехов, зерна половины спелого граната, 1 ч. л. кавказских трав (хмели-сунели), 1 ст. л. гранатового соуса, 5 ст. л. соли, 3 ст. л. тростникового сахара, масло виноградной косточки.

Как готовить это необычное лечо на зиму: перцы целиком запеките до мягкости при 190 °C (около 25 минут), снимите кожицу, уберите плодоножку и семена. Баклажаны нарежьте кубиками, вымочите в подсоленной воде, обжарьте до румянца. Томаты превратите в нежное пюре без кожицы, лук обжарьте до карамельного оттенка.

Далее по рецепту лечо измельчаем орехи с чесноком и специями в воздушную пасту, добавив гранатовый соус. Соедините все компоненты в сотейнике, протомите 10 минут на медленном огне.

Лечо на зиму готово! Поздравляем! Вы великолепный повар.

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Алина Ясинская
А. Ясинская
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