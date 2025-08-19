Президент ближневосточной страны прибыл в Белоруссию Президент Ирана Пезешкиан прибыл в Белоруссию с официальным визитом

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Минск с официальным визитом, сообщили в БелТА. Встреча с белорусскими политиками направлена на укрепление двусторонних отношений и развитие экономического сотрудничества между странами.

В аэропорту президента встретили министр промышленности Белоруссии, сопредседатель белорусско-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству Андрей Кузнецов, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Лукашевич, а также посол республики в Иране Дмитрий Кольцов и глава иранской дипмиссии Санеи Алиреза. Ожидается, что в ходе визита стороны обсудят перспективы расширения сотрудничества в промышленной, торговой и дипломатической сферах, а также подпишут ряд двусторонних соглашений.

Ранее власти Белоруссии заявили, что готовы организовать встречу президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт уточнила, что в случае необходимости такое мероприятие будет проведено на высшем уровне.