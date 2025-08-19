Белоруссия подтвердила готовность организовать встречу Путина и Зеленского

Власти Белоруссии готовы организовать встречу президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, сообщила газете «Ведомости» пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт. По ее словам, в случае необходимости такое мероприятие будет проведено на высшем уровне.

Беларусь на роль посредника не напрашивалась и не напрашивается, но если надо для мира в нашей братской республике — мы любую встречу организовать готовы. И проведем все на высшем уровне. Но эту тему президент Беларуси с американским коллегой [во время их телефонного разговора] не обсуждали, — отметила Эйсмонт.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести в Женеве встречу Путина и Зеленского. Он пояснил, что Париж не может быть таким местом, как в 2019 году, так как ситуация находится «в другой фазе».

До этого Трамп назвал проведение трехсторонних переговоров с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского реалистичным сценарием. При благоприятном исходе нынешних дискуссий может состояться встреча в расширенном формате, которая даст шанс приблизить завершение кризиса, добавил он.