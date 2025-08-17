Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Запеканка, после которой забываешь о еде на 12 часов: утоляет голод

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта творожная запеканка — идеальный ужин для тех, кто хочет наесться без тяжести в животе: нежная, как суфле, текстура с хрустящей корочкой и сладковато-сливочный вкус с ванильными нотками надолго утоляют голод.

Смешайте 500 г творога (5%), 3 яйца, 3 ст. л. манки, 100 мл молока, 1 ст. л. меда, щепотку соли и 1 ч. л. разрыхлителя. Добавьте 50 г изюма и цедру лимона для аромата. Выпекайте 40 минут при 180 °C в форме, смазанной сливочным маслом.

Секрет сытности — высокое содержание белка (25 г на порцию) и медленные углеводы из манки. Подавайте теплой со сметаной — эта запеканка сохраняет сытность даже холодной, идеально подходит для ПП-ужина и содержит всего 280 ккал/100 г. С ней забываешь о еде на следующие 12 часов.

Ранее стало известно, как приготовить яичные рулетики с ветчиной и сыром: выручат, когда на завтрак есть только 15 минут.

