Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»

Запеканка «Кабачковый лентяй» с курицей: сочность за 5 минут подготовки! Это блюдо — спасение для уставших: тертый кабачок создает нежную основу, курица дарит сытость, а сырная корочка манит хрустом. Готовится как в сказке: смешал, залил, забыл до звонка таймера!
Рецепт
Разогрейте духовку до 190°C. Молодой кабачок (500 г) натрите на крупной терке, отожмите сок. Смешайте с:
400 г куриного фарша (или мелко нарезанного филе);
1 луковицей, обжаренной до прозрачности;
100 г тертой брынзы;
3 яйцами;
5 ст. л. сметаны;
щепоткой орегано, солью, перцем.
Выложите массу в смазанную форму. Посыпьте 70 г сыра (чеддер или сулугуни). Выпекайте 35–40 минут до румяной шапки.
