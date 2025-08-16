Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»

Запеканка «Кабачковый лентяй» с курицей: сочность за 5 минут подготовки! Это блюдо — спасение для уставших: тертый кабачок создает нежную основу, курица дарит сытость, а сырная корочка манит хрустом. Готовится как в сказке: смешал, залил, забыл до звонка таймера!

Рецепт

Разогрейте духовку до 190°C. Молодой кабачок (500 г) натрите на крупной терке, отожмите сок. Смешайте с:

  • 400 г куриного фарша (или мелко нарезанного филе);

  • 1 луковицей, обжаренной до прозрачности;

  • 100 г тертой брынзы;

  • 3 яйцами;

  • 5 ст. л. сметаны;

  • щепоткой орегано, солью, перцем.

Выложите массу в смазанную форму. Посыпьте 70 г сыра (чеддер или сулугуни). Выпекайте 35–40 минут до румяной шапки.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

