16 августа 2025 в 22:34

Трамп напряг Зеленского после саммита с Путиным на Аляске

WP: беседа Трампа с Зеленским получилась напряженной после саммита на Аляске

Владимир Зеленский и Дональд Трамп Владимир Зеленский и Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, обсуждая итоги встречи с российской делегацией на Аляске, сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на источники, сообщает. Отмечается, что звонок был более напряженным, чем предыдущие беседы главы Белого дома с европейскими лидерами.

По данным издания, Трамп позвонил Зеленскому, чтобы подробно рассказать о результатах переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Однако настроение разговора отличалось повышенной напряженностью.

Ранее сообщалось, что Белый дом не рассматривает членство в НАТО в качестве гарантии безопасности для Украины, что идет вразрез с совместным заявлением европейских лидеров. При этом президент США Дональд Трамп заявлял, что готов помочь в предоставлении Украине гарантий безопасности, но с условием, что они не будут связаны с вхождением в Альянс. По информации источников, американский лидер подчеркнул, что такой исход устроил бы Россию.

До этого экс-депутат Нацсобрания Франции Николя Дюпон-Эньян выразил мнение, что Европа оказалась на обочине истории после саммита России и США на Аляске. Он подчеркнул, что Путина и Трампа объединяет стремление к миру и развитию сотрудничества. Поэтому, утверждает он, Франция должна срочно вернуться к независимой внешней политике и выйти из «самоубийственного» Европейского союза.

