16 августа 2025 в 23:27

Стало известно, сколько в среднем живут солдаты ВСУ в боях под Сумами

Мобилизованные бойцы ВСУ без вести пропали спустя 10 дней службы под Сумами

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Группа мобилизованных солдат ВСУ пропала без вести под Сумами через десять дней после прибытия, передает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры. Как рассказал источник агентства, родственница одного из солдат рассказала, после прибытия из учебного центра отряд был отправлен на боевое задание, откуда не вернулась.

По ее словам, группа мобилизованных из учебки прибыла в пункт дислокации бригады под Сумами в населенном пункте Нижняя Сыроватка и через десять дней отправлена на боевое задание, где исчезла в полном составе, — отметила собеседница в разговоре с российскими силовиками.

Ранее источник в российских силовых структурах сообщил, что командование ВСУ в Сумской области делает ставку на штурмовые подразделения и Силы специальных операций. По его информации, десантные части Украины на данном направлении уже потеряли боеспособность.

Кроме того, бойцы 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота сообщили, что украинское командование начало крупную переброску войск с Сумского направления в Донецкую Народную Республику. По их словам, такое решение связано с продвижением российских подразделений на Красноармейском (Покровском) и Константиновском направлениях.

ВСУ
Сумы
Украина
СВО
