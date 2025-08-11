Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
ВС России ударили по целям в Сумах и Шостке

Удары по целям в Сумах и Шостке направлены на нарушение поставок техники ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Удары по целям в Сумах и Шостке нанесены для нарушения поставок боеприпасов и военной техники ВСУ, сообщил в беседе с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, удары в Николаевской и Херсонской областях нанесены с целью снизить боеспособность украинской армии.

В первую очередь основное внимание уделяется дестабилизации цепочки поставок. Повторные удары по Сумам и Шостке — ключевым транспортным и логистическим узлам на севере — направлены на нарушение поставок военной техники, боеприпасов, повреждение железнодорожных узлов, складов и промзон, возможностей ВСУ для быстрой переброски ресурсов, — сказал Лебедев.

Он добавил, что в Херсонской и Николаевской областях фиксируются удары по скоплениям войск и опорным пунктам.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что на Сумском направлении сложилась серьезная обстановка, поскольку ВСУ перебрасывают туда резервы, идут тяжелые бои. По его мнению, о прорыве ВС РФ на этом участке говорить пока рано. Аналитик полагает, что признаков обвала фронта на данном направлении еще не наблюдается.

До этого стало известно, что военнослужащие ВСУ перестали выполнять приказы командования в Сумской области. В частности, солдаты 225-го отдельного штурмового полка и 156-й отдельной механизированной бригады массово отказываются штурмовать российские позиции в районе Юнаковки. Минобороны РФ не комментировало эти данные.

