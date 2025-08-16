Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 23:48

Лавров обсудил с главой МИД Турции итоги саммита на Аляске

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, в ходе которых обсуждались итоги российско-американской встречи на Аляске, следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте МИД РФ. В ведомстве ометили, что главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по итогам мероприятия, а также обсудили график предстоящих двусторонних контактов между Россией и Турцией.

Главы внешнеполитических ведомств провели обмен мнениями по итогам российско-американской встречи на высшем уровне на Аляске 15 августа, — отметили в российском МИД.

Ранее президент России Владимир Путин оценил свою беседу с президентом США Дональдом Трампом на саммите на Аляске как очень откровенную и содержательную. По его словам, такая форма общения приближает стороны к необходимым решениям.

Также одна из ведущих в мире специалистов по языку тела Трейси Браун сообщила, что Путин и Трамп достаточно быстро нашли общий ритм в невербальном поведении в ходе саммита на Аляске. Он отметила, что сначала политики шагали вразнобой, но вскоре начали идти в ногу. Такое происходит, когда между людьми устанавливается бессознательная синхронизация — раппорт, объяснила эксперт.

Сергей Лавров
Хакан Фидан
Турция
Россия
Аляска
