Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 00:43

«Советчики — не ответчики»: в ЕП призвали Зеленского к переговорам

Депутат ЕП Мариани посоветовал Зеленскому вернуться к переговорам

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина не должна продолжать конфликт, в котором не сможет одержать победу, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани после саммита РФ — США в штате Аляска. По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит перестать слушать советы со стороны и вернуться к переговорам.

Я считаю, что сейчас в интересах Зеленского — вернуться в конструктивные переговоры, — подчеркнул политик.

Депутат процитировал французскую поговорку: «Советчики — не ответчики». При этом он пояснил, что Киев должен сам принимать решение, касающееся своего будущего, а не следовать во всем пути, намеченному Европой.

Ранее стало известно, что Белый дом не рассматривает членство в НАТО в качестве гарантии безопасности для Украины, что идет вразрез с совместным заявлением европейских лидеров. При этом президент США Дональд Трамп заявлял, что готов помочь в предоставлении Украине гарантий безопасности, но с условием, что они не будут связаны с вхождением в Альянс.

До этого экс-депутат Нацсобрания Франции Николя Дюпон-Эньян выразил мнение, что Европа оказалась на обочине истории после саммита России и США на Аляске. Он подчеркнул, что Путина и Трампа объединяет стремление к миру и развитию сотрудничества.

Владимир Зеленский
Украина
переговоры
Европа
