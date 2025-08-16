Переговоры Путина и Трампа на Аляске
«Украина должна решить»: в Европе решили поговорить с Зеленским

Глава МИД Польши: Европа будет убеждать Зеленского продолжать конфликт

Владимир Зеленский

Европейские союзники Киева будут убеждать президента Украины Владимира Зеленского в своей дальнейшей поддержке в случае продолжения конфликта, заявил глава польского МИД Радослав Сикорский телеканалу TVN24. По его словам, США и Европа имеют общие взгляды по поводу того, что Киев должен исключительно самостоятельно определить для себя допустимость или недопустимость территориальных уступок.

Мы будем говорить Зеленскому, что будем делать то, что делали до сих пор: поставлять вооружение, поддерживать и обеспечивать путь к членству в ЕС. Украина сама должна решить, хочет ли она продолжать, — отметил Сикорский.

Он также назвал дипломатические шаги президента США Дональда Трампа отважными. «В дипломатии всегда лучше разговаривать», — констатировал он.

Ранее политолог Дмитрий Суслов рассказал, что главным условием для установления перемирия на Украине остается готовность Зеленского и европейских лидеров принять договоренности, достигнутые главами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите в Анкоридже. По его мнению, в дополнение к этому Москва и Вашингтон должны урегулировать ряд оставшихся вопросов, связанных с украинским кризисом.

