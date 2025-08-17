Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 02:38

Вандалы изуродовали памятник советскому музыканту на Украине

Вандалы изуродовали памятник советскому джазмену Утесову в Одессе

Фото: Социальные сети

В Одессе вандалы разрисовали памятник советскому артисту Леониду Утесову, пионеру джаза в СССР, передает украинское издание «Новости.Live». Злоумышленники объяснили поступок, назвав памятник «маркером русского мира».

Памятник Утесову, который родился в Одессе, установлен в Городском саду на Дерибасовской улице — главной улице города. Вандалы пририсовали фигуре «кровавые слезы», пытаясь символизировать ее реакцию на закрашивание памятного знака «Тень Пушкина».

Ранее в украинском селе Рудковцы Хмельницкой области 1 августа демонтировали последний сохранившийся в стране памятник Владимиру Ленину. Бюст был убран с постамента работниками местного коммунального предприятия после официального обращения активистов. Глава Новоушицкой сельской общины Анатолий Олейник пояснил, что скульптуру переместили на территорию коммунальной службы.

До этого в городе Тульчине Винницкой области Украины снесли памятники Суворову и Пушкину. В начале декабря памятник Суворову был демонтирован в Измаиле Одесской области, а в городе Шепетовке Хмельницкой области снесли монумент писателю Николаю Островскому. В ноябре в Житомире демонтировали бронзовый бюст Пушкина, установленный еще в 1899 году.

Украина
вандалы
памятники
музыканты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, что делал в России один из участников теракта на «Крокус»
«Им управляет бес»: в Киеве раскрыли план Зеленского на встречу с Трампом
Еще в одном регионе России предупредили о возможной атаке беспилотников
В Липецкой области объявили красный уровень угрозы атаки дронов
Марочко рассказал об успехах ВС РФ на Украине
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 17 августа, чуть легче?
Силы ПВО дали отпор украинским дронам над российским регионом
Побережье Индонезии содрогнулось от подземных толчков
В Великобритании признали мощь российской армии на фоне саммита на Аляске
Названо число атак ВСУ на ДНР за сутки
Вандалы изуродовали памятник советскому музыканту на Украине
Протестующие в Сербии разрушили здание суда и подожгли офис правящей партии
Многоквартирный дом в ДНР попал под огонь беспилотника ВСУ
Пожарный поезд выехал в Щербинку для тушения опасного пожара
Опрос показал, сколько немцев верят в победу АдГ на выборах в бундестаг
SHOT сообщил о взрывах, прогремевших в Воронежской области
Над российским регионом нависла угроза беспилотной атаки
Белый дом ответил на сообщения об оставленных документах в отеле в Аляске
Раскрыто, какого политика могут позвать на встречу Трампа и Зеленского
Китай упомянули на саммите на Аляске как гаранта безопасности Украины
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.