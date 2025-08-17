В Одессе вандалы разрисовали памятник советскому артисту Леониду Утесову, пионеру джаза в СССР, передает украинское издание «Новости.Live». Злоумышленники объяснили поступок, назвав памятник «маркером русского мира».

Памятник Утесову, который родился в Одессе, установлен в Городском саду на Дерибасовской улице — главной улице города. Вандалы пририсовали фигуре «кровавые слезы», пытаясь символизировать ее реакцию на закрашивание памятного знака «Тень Пушкина».

Ранее в украинском селе Рудковцы Хмельницкой области 1 августа демонтировали последний сохранившийся в стране памятник Владимиру Ленину. Бюст был убран с постамента работниками местного коммунального предприятия после официального обращения активистов. Глава Новоушицкой сельской общины Анатолий Олейник пояснил, что скульптуру переместили на территорию коммунальной службы.

До этого в городе Тульчине Винницкой области Украины снесли памятники Суворову и Пушкину. В начале декабря памятник Суворову был демонтирован в Измаиле Одесской области, а в городе Шепетовке Хмельницкой области снесли монумент писателю Николаю Островскому. В ноябре в Житомире демонтировали бронзовый бюст Пушкина, установленный еще в 1899 году.