14 октября 2025 в 02:08

Трампа призвали повторить «израильский успех» на Украине

Мерц призвал Трампа усилить поддержку Украины по аналогии с Ближним Востоком

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с призывом к президенту США Дональду Трампу усилить поддержку Украины, передает Reuters. Свое заявление глава немецкого правительства сделал в ходе мирного саммита в Шарм-эль-Шейхе, ссылаясь на достижения администрации Белого дома на Ближнем Востоке.

Я не хочу делать из этого тайны — мы также рассчитываем на долговременную поддержку [Украины] Соединенными Штатами Америки. Так же, как они это показали в этом регионе [на Ближнем Востоке], они должны показать это вместе с нами и на Украине, и по отношению к России, — сказал Мерц.

Ранее Трамп подписал итоговое соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Также документ подписали премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Мероприятие состоялось на «саммите мира» в Шарм-эш-Шейхе.

До этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский получил официальное приглашение от Белого дома посетить США для встречи с Трампом.

