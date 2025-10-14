Россиянам рассказали, кому молиться для снятия стресса на работе Депутат Иванов: при стрессе на работе молятся великомученику Пантелеимону

В условиях стресса на рабочем месте следует обращаться с молитвой к великомученику Пантелеимону, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, духовная поддержка способствует восстановлению психологического равновесия.

В момент острой тревоги, когда кажется, что земля уходит из-под ног, молитва может стать тем якорем, который вернет человека в состояние равновесия. В первую очередь, в любой нужде, в том числе и при стрессе на рабочем месте, мы обращаемся к Господу нашему Иисусу Христу с краткой молитвой «Господи, помилуй». Эта молитва предельно проста, но бездонна по своему содержанию. Также я бы посоветовал вспомнить святого великомученика и целителя Пантелеимона — его просят о даровании душевного покоя и исцелении от всяких недугов, — отметил Иванов.

Он добавил, что молитва перед иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» обладает невероятной силой. По словам Иванова, этот образ служит источником надежды для тех, кто попал в сложное положение и потерял веру в спасение. Депутат подчеркнул, что молитва помогает переключиться с неразрешимых проблем на духовную поддержку.

Не важно, где вы находитесь — в шумном офисе или на стройплощадке, — Бог слышит нас везде. Не обязательно произносить длинные тексты, можно мысленно, от всего сердца, попросить о помощи. Главное — это вера и искренность. Молитва действует как духовный щит, она не меняет внешние обстоятельства мгновенно, но кардинально меняет наше восприятие этих обстоятельств, убирая панику и страх, — заключил Иванов.

Ранее священник Андрей Смирнов заявил, что для молитвы о здравии живых следует использовать круглые подсвечники. Прямоугольные или треугольные подсвечники, по его словам, предназначены для молитв об усопших.