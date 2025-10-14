Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 04:00

«Единственный реальный шанс»: в ЕС предложили способ спасения Украины

ЕС признал замороженные российские активы единственным шансом спасения Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Евросоюзе пришли к убеждению, что использование замороженных активов России является наиболее реальной возможностью для стабильного финансирования Украины и ее спасения, передает Bloomberg. По данным источника, политическое соглашение по вопросу использования российских активов может быть достигнуто в ходе предстоящей встречи лидеров государств ЕС в Брюсселе.

Европейский союз все больше убеждается в том, что использование около 200 миллиардов евро из замороженных активов российского Центробанка является единственным реальным шансом поставить финансирование Украины на устойчивую основу, поскольку другие источники финансирования иссякают, — сказано в публикации.

До этого российский сенатор Владимир Чижов сообщил, что доверие к евро резко упадет, если ЕС решит изъять российские активы. Единого мнения по этому вопросу в Европе нет, объяснил он.

Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Великобритания и Канада заинтересованы в идее использования российских активов для предоставления кредита Украине. По его словам, Евросоюз не рассчитывает на гарантии по займу от членов G7.

